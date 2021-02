Boca Juniors habría cerrado el fichaje de un jugador de Millos

Restarían apenas unas horas para que el lateral de Millonarios Andrés Román cierre su vinculación con Boca Juniors. El propio Juan Román Riquelme ya habría hablado con el jugador y el negocio entre ambos clubes estaría acordado.



Andrés Felipe Román Mosquera "está casi cerrado", le confiaron a LA NACION desde el grupo que se encarga del fútbol xeneize. Lo único que restaba era si lo incorporan a préstamo con una opción de compra o confían en comprarle una parte importante de su pase a Millonarios. Sin embargo, las charlas ya se hicieron y, en principio, está todo encaminado. En los próximos días habrá otro Román en la Ribera.



¿Cuál es su historia futbolística? El colombiano nació en Bogotá, tiene 25 años y una importante parte de su vida vivida en Millonarios. Su vida en el fútbol inició al competir en las ligas bogotanas y a los 15 recaló en una de las grandes entidades de la liga de Colombia. Allí, disputó torneos Sub 15-, Sub-17 y competiciones nacionales con las juveniles albiazules. En 2016 empezó a tener sus primeros acercamientos al debut profesional al participar de algunos amistosos de la mano de Diego Cocca.



Miguel Russo se convirtió en entrenador de Millonarios a fines de ese año. En mayo de 2017, el actual entrenador de Boca lo hizo debutar con 21 años. Hasta fines de 2018, momento en el que se despidió de la dirección técnica, Román sumó 22 encuentros disputados como titular, evidentemente suficientes para que hoy su apellido sea del gusto de Russo: juntos obtuvieron el Torneo Finalización 2017 y la Superliga 2018. De hecho, su llegada al campeón del fútbol argentino se daría, principalmente, por pedido suyo.



De todas maneras, su rendimiento personal empezó a crecer una vez que el DT argentino se fue del club. Y es que si bien siguió consolidándose como titular, empezó a aportar algunos goles y asistencias. En la temporada 2019, convirtió dos goles y asistió en tres oportunidades en 24 partidos; en la 2020, un tanto y cuatro habilitaciones en 10 encuentros como titular; mientras que el 2021 lo comenzó con todo: en tres partidos, se anotó con un gol y una asistencia.



Hace algunos años su objetivo en Millonarios era convertirse en un referente y su sueño, "jugar en la Premier League", tal como le reveló al sitio oficial del club de Bogotá. Vaya si lo ha conseguido: además de estar en los ojos de su ex entrenador y del propio Riquelme para incorporarlo prontamente a Boca, también logró hace pocos días ser parte de la nómina que entregó Reinaldo Rueda, técnico del seleccionado de su país, para una preparación anticipada con futbolistas de la liga de Colombia de cara a las fechas de Eliminatorias que habrá este año y que tendrá su reinicio a fines de marzo (además de la Copa América Argentina-Colombia que se jugará en junio).



Andrés Román, una vez se presente en el predio de Ezeiza, tendrá como compañeros a sus compatriotas Frank Fabra, Edwin Cardona, Sebastián Villa y Jorman Campuzano. ¿No hay problemas con el cupo de extranjeros? No. Pese a que se permiten seis jugadores del exterior y que solo cinco de ellos firmen planilla en los partidos del fútbol local, Boca está cómodo en ese sentido. Y es que Fabra, ya instalado en nuestro país hace cinco años, tiene la nacionalidad argentina. De esta manera, el peruano Carlos Zambrano y los otros cuatro futbolistas colombianos mencionados son los que conforman esa pequeña lista permitida.



El Consejo de Fútbol xeneize comienza a reforzarse. De abajo hacia arriba, con el zaguero -y lateral izquierdo- Marcos Rojo y ahora Román como lateral derecho.



Franco Tossi

LA NACIÓN

GDA