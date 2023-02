La gran deuda de Millonarios es ganar un título internacional. Aunque tiene una Copa Merconorte, que obtuvo en 2001, no ha podido ni con la Libertadores ni con la Sudamericana.

Este jueves, los azules, que van a jugar con un curioso uniforme (camiseta naranja, con pantaloneta y medias negras) comenzarán su camino en la segunda fase previa de la Copa Libertadores, contra Universidad Católica de Ecuador, en Quito (7 p. m., con señal de ESPN y Star+).

Las voces de los referentes azules sobre la Libertadores

Millonarios no tiene un gran pasado en la Libertadores. Llegó dos veces a semifinales, en 1973 y 1974, otras dos a cuartos de final, en 1989 y 1995, en las cuales lo eliminó el mismo equipo, Atlético Nacional, que en ambas ocasiones llegó a la final. El año pasado, en esta misma instancia, lo eliminó Fluminense.



“La Libertadores es otro tema, para mí es como la Champions. Hay que tener jugadores de categoría, tener cartel. Hay equipos que se preparan para ganarla o pelearla, y Millonarios no ha podido”, aseguró Mario Vanemerak, integrante del equipo que llegó a cuartos en 1989 y que, como técnico, llevó al club a la semifinal de la Copa Sudamericana 2007.

Mario Vanemerak (der.), junto con el DT de Millonarios, Alberto Gamero. Foto: Archivo

“Es una obligación para Millonarios superar esta fase. Allá va a ser duro, pero Millonarios tiene mejor historia, la Católica no es Liga, Barcelona o Emelec”, agregó el argentino, radicado en Bogotá hace muchos años.

Raúl Ramírez Gacha Foto: Archivo EL TIEMPO

Millonarios no supera la fase de grupos desde 1997. Raúl Ramírez Gacha, integrante de ese plantel, cree que este sistema de campeonato complica las opciones, pero confía en que este año pueda avanzar.



“En esa época, el campeón y el subcampeón íbamos directamente a fase de grupos, no había fase previa. Hoy, los dos campeones entran a grupos y los otros dos tienen que jugar dos series para avanzar”, explicó Ramírez.



“Millonarios ha mejorado, está buscando variantes para no jugar siempre a lo mismo. Esta es una buena oportunidad: hay que sumar afuera y luego, en Bogotá, hacer respetar la casa”, aseguró.



Lo más cerca que estuvo Millonarios de un título de Conmebol en los últimos 20 años fueron las dos semifinales de Sudamericana, en 2007 y 2012. Rafael Robayo estuvo en ambos planteles. Cree que hay con qué llegar a la fase de grupos.

“Veo un equipo con la idea de juego que se trae ya de tantos torneos, tiene claro lo que es saltar al terreno de juego y qué debe hacer. Uno siempre espera que haya un equipo competitivo y de experiencia, y ojalá no solo pueda superar esta fase, sino tomarse confianza”, afirmó Robayo.

El ídolo azul salió campeón en 2011 y 2012 con el 'Embajador'. Foto: Mauricio Moreno / CEET

Universidad Católica es una incógnita, incluso, para los mismos ecuatorianos. La Liga de ese país aún no comienza.



“El equipo cambió de técnico. Miguel Rondelli se fue a Emelec y Católica contrató al español Igor Oca, de quien hay pocas referencias. Mantuvo una buena base y reforzó algunas posiciones. Está armado como para repetir lo del año anterior, tratar de llegar a una final”, dijo Andrés Muñoz, periodista de Radioactiva.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

