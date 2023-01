El segundo partido de pretemporada de Millonarios en Estados Unidos, esta vez contra River Plate, dejó la misma conclusión del remate de la campaña 2022: la falta de contundencia para aprovechar las oportunidades que creó le trajo dolores de cabeza. Al final, los azules perdieron 2-0 en un resultado tal vez largo, pero que castigó no haber marcado diferencia cuando pudo.

Millonarios se vio bien, cómodo con la pelota, agresivo a la hora de atacar y valiente para pelear el partido, algo normal en el enfrentamiento de un equipo que conservó casi toda su formación titular del año pasado y otro en el que había técnico nuevo y prácticamente todos eran suplentes, comparado con el 2022.



A la ausencia de Carlos Andrés Gómez, ya definitiva, se sumó la de Daniel Ruiz, al que esta vez el DT Alberto Gamero dejó en el banco de suplentes para darle entrada en la formación titular a Yuber Quiñones. Además, mantuvo a Daniel Giraldo por encima de Larry Vásquez.



El juego dejó varias actuaciones individuales muy esperanzadoras para lo que se viene. Por ejemplo, la de Daniel Cataño, que se vio muy bien, participativo, claro con la pelota y preciso a a la hora de entregarla. También la del costarricense Juan Pablo Vargas, listo para cubrir las fallas de sus compañeros y muy seguro en los cierres. Y la de Luis Carlos Ruiz, que, al menos en movimientos y participación, mostró que quiere pelearles el puesto a Fernando Uribe y Leonardo Castro, que no viajaron a la gira.



El problema para Millonarios, como en muchos pasajes de la campaña pasada, con prácticamente los mismos jugadores de este sábado, fue que todo lo que manejó, todo lo que jugó, todo lo que tocó la pelota, no le sirvió para anotar un gol. Y esas cosas se pueden pagar caro, como lo demostró el desarrollo del partido.



River tuvo ráfagas. Por momentos se vio muy superado, metido en un arco y con dificultades para sacar la pelota desde el fondo. Pero también hubo momentos de buen juego, que le permitieron exigir en un par de ocasiones al portero Álvaro Montero.



El gol que no le apareció a Millonarios sí le llegó a River a los 14 del segundo tiempo, en un cobro de costado en el que la defensa azul se vio muy mal parada. Esequiel Barco entró sin marca a cabecear, el portero Montero atajó, pero dio rebote, la zaga no tuvo reacción y Emmanuel Mammana anotó el 1-0.

El partido tenía cambios ilimitados y Gamero metió seis de un solo golpe, lo que desdibujó el juego de su equipo y el partido en general. Tras la salida, sobre todo, de Cataño, Millonarios no volvió a tener ni la claridad y la pelota y River, que tuvo la entrada de Miguel Ángel Borja en la segunda etapa, se encontró la oportunidad de oro para aumentar la ventaja.



En un contragolpe en el que la defensa azul quedó terriblemente mal parada, Borja quedó mano a mano con Montero, que no tuvo otra que derribarlo en el área. Penalti claro que el delantero colombiano transformó en el 2-0.

Para entonces, el zaguero Felipe Peña Biafore, de River, ya había visto la roja por doble amonestación, a los 40 de la segunda etapa.



Lo que se vio en Estados Unidos fue el mismo Millonarios del 2022, más Daniel Giraldo, con todas sus virtudes, como el manejo y el dominio, y con todos sus defectos, como la defensa descompensada y la falta de soluciones desde el banco. Habrá que esperar el aporte de los dos refuerzos que aún no debutan.



