Millonarios selló los primeros 90 minutos de ensayo del 2023 con un empate a dos goles contra el Hertha Berlín, en el Osceola Heritage Park de Kissimmee (Florida, EE. UU.), en el que se notó que aún anda en pretemporada y en el que combinó las virtudes y defectos del año pasado.

Alberto Gamero repitió, en la práctica, el mismo equipo del año pasado, con solo uno de los refuerzos en la cancha, Daniel Giraldo. Ni Fernando Uribe ni Leonardo Castro viajaron a Estados Unidos y el cuarto refuerzo, Jorge Arias, apenas fue anunciado minutos antes del pitazo inicial del juego contra los alemanes.



Ya sin Carlos Andrés Gómez, transferido al Real Salt Lake de Estados Unidos, Gamero se decidió a juntar en una misma línea a Mackalister Silva, a Daniel Cataño y a Daniel Ruiz y dejar en punta al único delantero disponible, Luis Carlos Ruiz. La presión, al comienzo, lo asfixió, pero muy rápido, Silva, luego de dos rebotes, agarró un balón en el área y lo guardó en el arco del Hertha.

Millonarios vs. Hertha Berlín



Daniel Giraldo mostró su peso y su importancia, como si no hubiera tenido el paréntesis de un año en el Junior, y por ahora le ganó el pulso a Larry Vásquez, quien terminó en el banco.



Los alemanes no generaron mucho peligro en la primera etapa y luego, a los 7 del segundo tiempo, Daniel Ruiz metió un brillante pase y Luis Carlos Ruiz definió por encima del arquero.



Con la ventaja, Millonarios comenzó a mostrar algunas grietas, algunas normales por la falta de ritmo. Tres minutos después del 2-0, Wlfried Kanga descontó para el Hertha, de penalti, luego de una inocente mano de Juan Carlos Pereira en el área.



El gol trajo un apagón en Millonarios, que comenzó a quedarse y a cometer errores defensivos. Hertha solo aprovechó uno de ellos, en el minuto 70, tras un gran pase de Kevin Prince Boateng, una mala marca de Omar Bertel y una gran definición de Lucas Tousart.



Gamero tuvo que sacudir la alineación para tratar de nivelar el juego, y, salvo un remate cruzado que sacó muy bien Álvaro Montero, no volvió a pasar mayores sustos. Tampoco generó muchas más opciones, más allá de un tiro libre de Yuber Quiñones, que entró en la segunda etapa, y que exigió al arquero.



Más allá del resultado, en Millonarios saben que el año apenas comienza y que aún hay cosas por probar, como el hecho de tener dos goleadores disponibles, que le faltaron el año pasado, y ver qué ajustes se necesitan en la mitad y en la defensa, donde vuelve a quedar la duda por los laterales. Pero en general, el equipo cumplió y ahora espera el sábado a River Plate en Fort Lauderdale.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

