Millonarios volvió el domingo al triunfo, luego de tres partidos sin lograrlo. Derrotó al Unión Magdalena; sin embargo, mantiene una deuda que ya preocupa, la de la falta de gol. Al equipo samario le ganó con autogol. El DT Alberto Gamero dice que está tranquilo, que confía en lo que tiene, y defiende que el equipo elabora.

Contra Magdalena, el equipo generó sus oportunidades de anotar, pero le faltó claridad. Y cuando la tuvo, se le volvió a cerrar el arco, como le pasó al delantero Diego Herazo, quien falló una gran oportunidad contra el portero.



Ahora, Millos jugará contra Emelec de Ecuador, de visitante, en la noche de ‘Explosión Azul’.



El equipo azul es el invitado para hacer parte de este partido, ante un rival que presentará su nómina para el 2022.



Millos no llevará a todo su equipo principal, que prepara el juego del fin de semana contra el Cali.



“Hay jugadores que no van a viajar porque quiero que se recuperen como Vega, Llinás, Herazo. Vamos a llevar una nómina mixta y darle ritmo a jugadores que no vienen jugando”, dijo Gamero el domingo.

Programación

El partido se disputará este miércoles a las 6:30 p. m., hora colombiana, y tendrá servicio de TV para nuestro país a través de Star +.

DEPORTES