Partidazo en El Campín: prográmese con el Millonarios vs. Cali

Millonarios recibirá este miércoles a un motivado Deportivo Cali, que dirige el uruguayo Alfredo Arias, en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Suramericana, un duelo colombiano en el que los bogotanos se juegan el futuro de su temporada en la que están ya al borde de la eliminación en la liga. El partido será las 7:30 p. m. y se podrá ver por Directv Sports, canal 610.

El club capitalino, entrenado por Alberto Gamero, llega a esta fase tras eliminar a principios de año al Always Ready pero en un momento de mucha irregularidad, pues desde que se reanudó el fútbol en septiembre pasado solo ha ganado dos partidos, empató seis y perdió uno.



El último juego fue el sábado pasado frente al Junior de Barranquilla, al que le arañó un punto en su visita al estadio Metropolitano en un partido reñido que lo ubicó en el puesto 13 del torneo con 18 puntos, a seis del octavo lugar que le garantizaría un cupo en la siguiente fase del campeonato.



Le puede interesar: (La estadística en la que James supera a Salah, Kane, Son y De Bruyne).



Gamero tendrá como principales bajas a los lesionados laterales Felipe Banguero y Andrés Román, así como al centrocampista Juan Carlos Pereira, mientras que el defensor Ómar Bertel estará ausente porque fue expulsado en el partido de vuelta de la primera fase.



Sin embargo, el técnico ampara sus aspiraciones en las buenas actuaciones de las últimas semanas del delantero Cristian Arango, del central uruguayo Matías de los Santos y del extremo Elíser Quiñones.



Por otra parte, el Deportivo Cali llega al encuentro en una racha de tres victorias al hilo que le han permitido escalar hasta el tercer lugar del torneo, que ocupa con 30 unidades a una del líder Deportes Tolima.



Los "azucareros", únicos invictos del torneo colombiano tras 16 jornadas, eliminaron al River Plate de Paraguay en la primera fase y, como en esa ronda del torneo continental, tendrán como principal carta al centrocampista argentino Agustín Palavecino, de actuaciones sobresalientes.



También lea: (Falcao, goleador del Galatasaray, se sincera: 'no he pagado mi deuda').



Tan destacado ha sido su rendimiento que ya es el máximo goleador de la liga con nueve anotaciones junto al atacante Jader Obrián, del Águilas Doradas.



Para este encuentro, se espera que el uruguayo Arias cuente además en su once titular con jugadores como el veterano portero David González, el delantero Angelo Rodríguez y los laterales Darwin Andrade y Juan Camilo Angulo.



La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el pasado 12 de septiembre en la reanudación de la liga colombiana en un partido que igualaron 1-1.



El tanto de los caleños, que fueron locales ese día, lo anotó el extremo Jhon Vásquez, mientras que la igualdad fue obra del centrocampista Pereira, que posiblemente no esté en este encuentro.



EFE