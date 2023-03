Millonarios cometió un descuido, uno solo, que le costó una victoria que había trabajado con muchísimo cuidado. Ahora deberá ir a Brasil a tratar de hacer historia la próxima semana, luego de un 1-1 contra Atlético Mineiro, este miércoles en El Campín.



(Puede interesarle: Vea los goles del empate entre Millonarios y Atlético Mineiro)

El primer tiempo dejaba la sensación de que Millonarios quería hacer las cosas bien, pero cada vez que Atlético Mineiro aceleraba un poquito, el peligro se inclinaba hacia el arco norte, el que defendía Álvaro Montero.

La forma y el estilo de juego de los locales, pensando en la portería contraria, le permitía al equipo brasileño encontrar algunos espacios y, con eso, armar lío. Montero fue clave para evitar un gol antes del descanso.

Facebook Twitter Linkedin

Millonarios vs. Atlético Mineiro Foto: César Melgarejo - EL TIEMPO

Mackalister anotó un golazo antes del descanso



Cuando ya el arquero había salvado un par de veces a Millos y luego de que Hulk se comió una clarita en un mano en el que, con pelota y espacio para definir, la tiró por encima del arco, el equipo de Alberto Gamero encontró la ventaja poco antes del final de la primera etapa, con un cobro de tiro de esquina de Daniel Cataño y un gran cabezazo de David Mackalister Silva.

Ⓜ️ Cataño ➡️ Macalister = ⚽️



¡Un gol que ILUSIONA a todo Millonarios!



🗣️ ¿Hay con qué clasificar en Brasil?#FutbolAsiDSPORTS | #Libertadores pic.twitter.com/C0bXQMOtlT — DSportsCo (@DIRECTVSportsCo) March 9, 2023



(Además: Nicolás Echavarría se mete de cabeza en The Players, el 'quinto grande' del golf)



En la segunda etapa, el partido fue abierto. Millonarios se animó, arriesgó y vio que podía hacerle daño al equipo brasileño, pero le faltó precisión en los alrededores del arco de Everson. Fueron varios los remates que hicieron vibrar el aire cerca de los palos y que emocionaron a los hinchas azules que volvieron a llenar El Campín.



Así como en el primer tiempo el gol de Millonarios había llegado cuando Mineiro había estado más cerca de anotar, los brasileños empataron en el momento en que los azules se entusiasmaban con sacar ventaja. Y aprovecharon una jugada muy parecida a la que tuvo Hulk en la primera mitad, solo que esta vez Paulinho sacó toda su experiencia y casta contra una defensa jugada y definió brillantemente, por encima del arquero Montero, a los 20 minutos.



Gamero mantuvo su esquema y cambió pieza por pieza, más buscando refrescar la nómina que cambiar de idea buscando sacar ventaja en el marcador. Movió volante por volante (Pereira por Vásquez), extremo por extremo (Valencia por Cortés y luego Paredes por Cataño) y punta por punta (Uribe por Castro). Pero el marcador no cambió más.



(Vea: Medellín regaló la victoria en el último minuto en la Copa Libertadores)



Millonarios tendrá que definir como visitante en Belo Horizonte si quiere llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. No hay gol visitante. Deberá sacar una jerarquía que le ha faltado en otros momentos clave y buscar la manera de hacer historia en Brasil.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

Más noticias de Deportes