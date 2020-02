Millonarios, a sacudirse de su mal momento ahora en la Suramericana

Llegó el momento de frenar la mala racha. El club colombiano Millonarios saldrá con esa idea a enfrentar este jueves al debutante Always Ready de Bolivia por la primera fase de la Copa Suramericana 2020.

El primero de los dos duelos se jugará desde las 7:30 p. m., con transmisión de Directv Sports, en el estadio El Campín de Bogotá y la revancha está pactada para el 20 de febrero en la ciudad de La Paz a 3.600 metros sobre el nivel del mar.



El cuadro 'embajador' no ha ganado ningún partido este año de los tres disputados por el certamen cafetero de Apertura que arrancó en enero. Always Ready, que volvió en 2019 a la primera división del fútbol boliviano tras 27 años de ausencia, es segundo en la tabla de posiciones con una sola derrota en cuatro encuentros jugados en 2020.

Gamero a prueba

Millonarios ha llegado en dos ocasiones a semifinales de la Copa Sudamericana (2007, 2012) y sueña con subir el listón. Sin embargo, no pasa por su mejor momento. Los 'embajadores' sufrieron un nuevo traspié en la liga colombiana el domingo, cuando empataron con La Equidad a dos goles en su propia casa.



Aunque el equipo mejoró en el juego, creció en la desesperación porque en tres fechas no ha podido encajar una victoria. Los 'albiazules' están en la decimoquinta posición de la tabla de clasificación con dos unidades.



Pero la mala racha viene de tiempo atrás. En 2019 los embajadores no disputaron ningún torneo internacional. Por fuera de la Copa Libertadores por segundo año consecutivo y con un mal rendimiento desde el segundo semestre de 2019, la Suramericana se presenta como una oportunidad para sobreponerse. Alberto Gamero, entrenador desde comienzos de diciembre, reconoce los errores, aunque cree que "el equipo va evolucionando".



"Estamos cometiendo errores en defensa, pocos, pero nos (los) están cobrando los rivales (...) Tenemos que estar más concentrados porque estamos anotando pero no sacamos ventaja", declaró a medios.



Gamero cuenta con la mayoría de su plantilla para este encuentro, a excepción del defensa Luciano Ospina por esguince un de ligamento en la rodilla izquierda. Las principales armas del equipo capitalino serán el arquero internacional Wuilker Fariñez, al mediocampista Mackalister Silva y el peligroso extremo Hansel Zapata.

Siempre listos

Always Ready logró esta clasificación internacional después de 52 años en el banco. En 1968, jugó la Copa Libertadores por primera vez en su historia, así que el partido contra Millonarios marca su regreso a un torneo Conmebol. El cuadro de 'la banda roja' está listo para el duelo con Millonarios, luego del triunfo sobre The Strongest el fin de semana (4-1) en condición de local.



Dirigidos desde diciembre por Eduardo Villegas, uno de los más laureados del fútbol boliviano, el equipo llegará a Bogotá con un trajín de cuatro compromisos del torneo local que ha sorteado con pericia.



"Estamos contentos con el rendimiento de los jugadores, creo los dos aspectos que manejamos, el físico y el táctico, es altamente positivo, pero el aspecto emocional de los jugadores, la entrega, el esfuerzo, la humildad, también son agregados que nos están dando un plus que se manifiesta dentro de la chancha", declaró el exseleccionador de Bolivia.



El también llamado club 'millonario' tiene como principales figuras al portero Carlos Lampe, los argentinos Javier Sanguinetti y Gustavo Britos, el mediocampista Fernando Saucedo y el delantero Rodrigo Ramallo.



La baja de Always para esta visita será el brasileño Rafael Silva por lesión. El cuadro boliviano, que representaba hace décadas a una barriada acomodada de La Paz, tiene ahora su base de operaciones en El Alto, a 4.000 metros de altitud.

Alineaciones probables:

Millonarios: Wuilker Fariñez - Juan Pablo Vargas, Breiner Paz, Omar Bertel, Elvis Perlaza - John Duque, Juan Carlos Pereira, David Macalister Silva - Hansel Zapata, Ayron del Valle y José Ortíz. DT: Alberto Gamero.



Always Ready: Carlos Emilio Lampe - Nelson David Cabrera, Marcos Israel Barrera, Samuel Galindo - Cristhian Alexseis Arabe, Victor Hugo Melgar, Javier Andrés Sanguinetti, Josué Limberth Mamani - Marcos Emanuel Ovejero, Rodrigo Luis Ramallo, Marc Francois Enoumba. DT: Eduardo Villegas.



Árbitro: El chileno Ángel Hermosilla, asistido en las bandas por sus compatriotas Christian Schiemann y Felipe González.



Hora: 7:30 p. m.



TV: Directv Sports – Canal 613



AFP