Millonarios, motivado, va por el milagro en la Suramericana

Millonarios era un moribundo que parecía que ya no se levantaba, que no tenía cómo, y menos después de perder con Cali en Bogotá, en la ida de la Copa Suramericana, 1-2. Y de repente, cuando menos se esperaba, se levantó y goleó al Atlético Nacional, con un 3-0 que fue lapidario para su rival y motivante para los embajadores, que van por la remontada y por el milagro, contra el equipo vallecaucano, en Palmaseca.

El equipo está vivo. Eso demostró el pasado sábado en El Campín. Pero no le basta con sentirse con vida, tiene que demostrarlo en la liga, a ver si de milagro logra clasificar, y en la Copa, a ver si con otro milagro también avanza, porque hoy no le sirve ni empatar. Solo ganar y por más de un gol, porque recibió dos en Bogotá.



Para lograr ese primer milagro, el técnico Alberto Gamero apelará de nuevo a su estrategia, la que le ha permitido esta reacción, con triunfos frente a Envigado, Patriotas y Nacional, y empate contra Junior, así, a punta de pizarrón, moviendo fichas, poniendo uno aquí y sacando otro de allá, porque ha estado lleno de lesiones que ha sabido suplir.



Incluso llegó a quedarse sin laterales, como le pasó en Barranquilla. Entonces Gamero ubicó a Godoy de lateral izquierdo y ahí lo tiene ganándose un puesto que no se imaginaba. Además, ha variado su sistema y ha impuesto el 4-4-2 que empieza a darle resultados, y como si fuera poco, le apostó sin sonrojarse a los jóvenes, puso al arquero Moreno contra Nacional, por encima de Vargas y Bonilla, mantuvo a Vega en el medio campo para que le dé una buena mano a Duque, y ha insistido con Émerson Rivaldo Rodríguez, de 20 añitos.

“Se vienen 4 finales (tres de liga y la de hoy). Tenemos que ser sólidos, seguir por este camino. Los muchachos de la cantera lo están haciendo de gran manera, tenemos que seguir rodeándolos”, dijo Matías de los Santos, quien sin embargo no estará hoy por lesión.



Con esa mentalidad, la de jugarse este partido como si fuera una final, saldrá Millonarios hoy a la cancha contra un rival agresivo y de mucho peligro. Tiene que correr riesgos si quiere evitar una eliminación. Va por la remontada, va por el primer milagro.

¡Mañana todos con la azul puesta! 💙⚽️Ⓜ️ Ellos son los jugadores convocados por el profesor Alberto Gamero para enfrentar al Deportivo Cali en Palmaseca. 🔵⚪️ ¡VAMOS MILLONARIOS! pic.twitter.com/a56tifdGri — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 3, 2020

El partido será a las 7:30 p. m. y tendrá TV de Directv Sports, canal 612.



