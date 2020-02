Millos despertó y venció 2-0 a Always Ready en la Suramericana

Pudieron ser tres, fueron dos y en todo caso Millonarios le ganó con autoridad a Always Ready de Bolivia, en el estadio El Campín (2-0), en el partido de ida de la primera fase de la Copa Suramericana, con goles de Mackalister Silva y Hansel Zapata.

Millonarios, que venía de no ganar en la liga local, y de no mostrar su mejor cara en sus primeros partidos oficiales de la temporada, no quiso complicarse con el rival boliviano. Lo atacó desde el inicio del partido. La falta de definición, que ha sido su constante en este arranque de año, se vio conjurada a los 5 minutos de juego, cuando Mackalister, que no es un habitual cabeceador, se levantó en el área y capturó un cobro de tiro de esquina para abrir el marcador con remate de cabeza.



Millos, muy temprano, se quitó ese peso de encima. Entonces jugó con más tranquilidad, sin la presión, y sin sufrir mucho con un rival que poco lo inquietó. Sin embargo, el equipo no está para confiarse, los jugadores lo saben bien, así que no soltaron el acelerador, en busca de otro gol que encaminara la victoria.



Y fue así como a minuto 31 de la primera parte, cuando los bolivianos no asimilaban el primer gol, llegó el segundo tanto embajador. Esta vez fue Hansel Zapata el que se rebuscó la pelota, la recibió de espaldas al arco, se giró y pasó por entre dos jugadores que lo marcaban, punteó la pelota y la mandó a la red, para que la afición celebrara el segundo gol azul.



Millonarios, con la nómina que ha venido jugando en la Liga, se coge confianza, no bajó su ritmo, con Mackalister organizando, con Hansel y Del Valle abriendo espacios y con Ortiz peleando en el área. Fue así como Del Valle pudo anotar el tercer y se le escapó. La pelota pegó en el palo.



Para el segundo tiempo Millonarios ya no tuvo la misma contundencia. Aunque fue dueño de la pelota, no encontró el camino del tercer gol que le diera aún más tranquilidad para el juego de vuelta, que será el 20 de febrero en La Paz.



Incluso, los bolivianos tuvieron algunas oportunidades, como un remate que desvió el portero Faríñez arrancando la parte final. Pero eso fue todo. No se acercaron más, no con peligro. Y Millos le dio trámite al resto del partido para no correr ningún riesgo y no dejarse sacar de las manos la victoria.

¡Vamos todos juntos! Ⓜ️⚽️ Así formará nuestro equipo para enfrentar a Always Ready en la Fase I de la Conmebol @Sudamericana. 🔵⚪️ ¡VAMOS MILLONARIOS! pic.twitter.com/io1CPg2HA8 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 6, 2020

