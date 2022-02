Una racha de siete victorias, jugadores de renombre y el pedigrí brasileño respaldan las aspiraciones de Fluminense en la Copa Libertadores de América-2022.

La ruta comienza en los 2.600 metros de altitud de Bogotá, la casa de Millonarios, su rival en la segunda fase. Con una nómina juvenil, los albiazules fueron el equipo más regular del fútbol colombiano en 2021, ganándose el cupo a los preliminares de la Libertadores.

Ahora, el 'kinder' de Millonarios tendrá una prueba de fuego ante un tricolor carioca con veteranos como Felipe Melo, Paulo Ganso y el atacante Fred. Colombianos y brasileños se medirán el martes desde las 7:30 p. m. , en el estadio El Campín.



La vuelta se disputará la próxima semana en Rio de Janeiro y el ganador de la serie se enfrentará al vencedor de la llave entre Atlético Nacional y el Olimpia por un cupo en la fase de grupos del torneo de clubes más importante del continente.

Racha y reposo

Facebook Twitter Linkedin

Fluminense entrena en Bogotá. Foto: Mailson Santana/FFC

El 'Flu' ajusta siete victorias al hilo en el campeonato carioca -incluyendo una a domicilio ante el poderoso Flamengo- y no conoce la derrota desde el 27 de enero. Con un ojo puesto en partido del martes,El DT brasileño Abel Braga no uso a los veteranos Fred y Felipe Melo en la victoria 3-0 del sábado ante Volta Redonda.



"La altura nunca es agradable, tiene influencia, pero el equipo está bien físicamente", adelantó Abel tras arribar a Bogotá el domingo a primera hora. Entre sus cartas tiene jugadores habituados al clima andino como el atacante argentino Germán Cano, goleador del fútbol colombiano en 2018 con Independiente Medellín y fichado este año tras un 2021 estelar con Vasco da Gama. También está el colombiano Jhon Arias.



El extremo de 24 años jugó en Santa Fe, rival de patio de Millonarios, hasta mediados del año pasado y ha tenido minutos desde que se sumó al Fluminense. "No es el partido del año, pero tiene un sabor diferente porque es una competición internacional (...) que se juega de otra manera", adelantó el estratega carioca, quien busca llevar la primera Libertadores a las vitrinas de Fluminense, finalista del torneo en 2008.

Juventud a prueba

Facebook Twitter Linkedin

Acción del juego entre Millonarios y Águilas. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Alberto Gamero arranca su tercer año al frente de Millonarios y, a falta de trofeos, muestra a una camada de juveniles como fruto de su trabajo. El zaguero Andrés Llinás, el pivote Stiven Vega y el medio ofensivo Daniel Ruiz son los pilares que han tenido al 'embajador' en la parte alta de la liga colombiana desde el año pasado. El martes podrían sumar sus primeros minutos de Libertadores.



"Es un partido bravo y les pido que nos acompañen con Fluminense, nos estamos preparando para pelear y buscar la victoria", declaró Gamero tras derrotar 2-1 a Jaguares el sábado por la liga colombiana, en la que marcha tercero.



El técnico aguarda por dos titulares importantes: el lateral diestro Andrés Román y el mediocampista Macalister Silva, ausentes de los últimos duelos por problemas físicos pero que podrían volver para el debut copero.

Alineaciones probables

Millonarios: Álvaro Montero - Andrés Román, Andrés Llinás, Juan Vargas, Omar Bertel - Larry Vásquez, Stiven Vega - Daniel Ruiz, Eduardo Sosa, Macalister Silva - Diego Herazo. DT: Alberto Gamero



Fluminense: Marcos Felipe - Nino, Felipe Melo, David Braz - André Trindade, Yago Felipe, Samuel Xavier, Cris Silva - Luiz Henrique, Fred, Willian. DT: Abel Braga





AFP