A Millos no le alcanzó: Cali lo sacó de la Suramericana

A Millonarios no le alcanzó para el milagro. Forzó el desempate desde el punto penalti, con muchos factores en contra. Hizo el milagro de empatarle la serie al Deportivo Cali, para luego perder 5-4 en la definición y despedirse de la Copa Suramericana en la segunda fase. Aunque se quedó afuera del torneo internacional, al menos demostró que tiene el corazón para pelear, ahora que lo único que le queda es buscar la clasificación en la Liga, donde también tiene muchas cosas en contra.

Millonarios le puso todas las ganas, salió con las mejores intenciones, pero sucumbió de entrada por los mismos defectos que los rivales le han cobrado a lo largo del año, acentuados por las bajas por lesiones y suspensiones.



Así como el Cali en el partido de ida no había aprovechado durante mucho rato el hueco del lateral izquierdo, en el que Diego Godoy ha hecho lo que ha podido, esta vez sí lo explotó de entrada: un centro que Godoy no alcanzó a bloquear, lanzado por Juan Camilo Angulo, encontró, tal como en la ida en El Campín, a Hernán Menosse libre y sin necesidad de saltar para meter la cabeza y anotar el 1-0, a los 23 minutos de la primera etapa.



La contundencia del partido contra Nacional resultó ser un oasis en medio del mismo desierto de definición que había sufrido Millos a lo largo del año. Sin embargo, tuvo la fortuna de encontrar un gol sin que ningún jugador azul (o mejor, rosado) tocara la pelota en el área: en un cobro de tiro de esquina, el portero David González metió los puños y la bola se estrelló en la cabeza de Andrés Colorado antes de meterse en el arco norte del estadio de Palmaseca: 1-1 y la ilusión estaba ahí, pues un gol de Millos llevaba la serie al desempate desde el punto penalti.



A partir de ese momento el partido fue un duelo de buena voluntad: la del Cali, que cuando merodeaba los alrededores del arco de Juan Moreno parecía asustar, pero no definía, y la de Millonarios, que siguió mostrando mejoría y ganas, pero volvió a sufrir cuando tenía que acercarse al arco rival.

Luego, el técnico Gamero intentó sacudir al equipo. Primero, sacó a Godoy y mandó al campo a Ricardo Márquez, quien sigue muy, muy en deuda. Luego sacó a los dos atacantes que comenzaron el partido, Ayron del Valle y Cristian Arango, para meter a Santiago Montoya y al joven Diego Abadía. Despúes salió Émerson Rodríguez, extenuado, para que entrara Juan Camilo Salazar. Y luego, se la jugó toda sacando al otro lateral, Elvis Perlaza, para meter a Eliser Quiñones. Parecía haber perdido peso ofensivo y Cali hizo todo para tratar de cerrar el partido y aguantar.



Millonarios no se resignó. Y dos de los que entraron, dos de los más criticados por la hinchada, Salazar y Quiñones, empataron la serie y la llevaron a los penaltis: centro del primero al segundo palo y zurdazo del segundo para derrotar a David González, en el tercer minuto de reposición.

En el desempate, los seis primeros cobros (Lizarazo, Gómez y Velasco, del Cali, y Salazar, Vargas y Márquez, de Millos) fueron goles. El portero Moreno le atajó a Juan Camilo Angulo y parecía que el milagro era posible. Pero luego, Montoya hizo el peor cobro de los 12 y dejó vivo al Cali. Rodríguez, Quiñones y Roa la metieron. Y David González clasificó al Cali al atajarle el cobro a Silva. A Millos no le alcanzó para el milagro.



