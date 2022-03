Millonarios no quiere bajar los brazos, no quiere sentirse derrotado antes de dar la última batalla, promete darla, será hoy en Brasil, contra el duro Fluminense, que ya le ganó en El Campín, 1-2, la semana pasada. Necesita ganar por mínimo dos goles de diferencia para evitar los penaltis y clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores. Va por la hazaña desde las 7:30 p. m. (ESPN), en el estadio São Januário, del Vasco da Gama.

En Bogotá, Millonarios alcanzó a demostrar que no era imposible vencer a ese rival que está lleno de figuras. Le duró menos de 20 minutos la demostración, pues ganaba 1-0, jugaba bien, tocaba, tenía en problemas a Fluminense, hasta que perdió por expulsión al venezolano Eduardo Sosa. Entonces se le acabó el partido.

Por la remontada

Le tocó conformarse con no perder por más. Y con todo y eso tuvo un penalti que falló Silva y que hubiera cambiado la historia. Pero eso ya es pasado. Ahora, once contra once, el equipo azul promete que dará su mejor exhibición, se niega a quedar por fuera del torneo internacional tan pronto, aunque necesita apelar a la épica.



“Veo al grupo convencido de que sí podemos, los primeros 20 minutos hicimos un partido mano a mano. Pudimos aumentar el marcador, estamos con esa mentalidad de disputar un partido muy importante. Tenemos una diferencia de un gol y lo primero que tenemos que hacer es pensar en ir a empatar el partido. Tenemos trabajo y equipo”, dijo el DT Alberto Gamero.



El entrenador decidió jugar en la liga local, en los dos últimos partidos, con un equipo alterno, y le ha dado resultados. Ese equipo le ganó a Cortuluá el sábado y hoy es líder de la liga local. “Había que darle tranquilidad al grupo que va viajando a Brasil, para que lleguen con un envión anímico a Brasil a jugar en la Copa Libertadores. Somos líderes del fútbol colombiano y eso nos da la potestad para ir a luchar”, manifestó el entrenador.

No podrá contar para esta batalla con Eduardo Sosa, por su suspensión, pero el equipo confía en que estando sin inferioridad numérica se pueda dar otra demostración de la capacidad de este equipo, que aspira a poder estar en la siguiente fase del torneo, en la que tendría que enfrentar a Olimpia o a Atlético Nacional, para ahí sí acceder a la fase de grupos.

Cano, el verdugo

Fluminense no podrá contar con su figura de ataque Fred, que sufrió un pinchazo en el muslo derecho en el juego de ida, pero sin él, las noticias no son alentadoras para Millonarios, pues jugaría el argentino Germán Cano, que siempre que tiene a Millos enfrente se motiva, le anota, como lo hizo en el partido de ida en Bogotá. Cano llegó a once goles marcados en igual número de partidos contra Millonarios. Diez de esos festejos los hizo con Medellín.



“Voy a hacer lo mejor para el equipo cada vez que tenga que jugar. Lo principal es tener buenos desempeños para estar a la altura, poder competir contra los otros clubes y hacerlo de la mejor manera”, dijo Cano.



Fluminense arrastra nueve victorias seguidas, su mejor racha en una temporada desde 1959.



