Millonarios prepara el partido de vuelta de la Pre Libertadores contra Universidad Católica de Ecuador, pero está en alerta por posibles sanciones económicas que recibiría por el comportamiento de los hinchas que emprendieron el viaje para presenciar el partido.

Y es que, la CONMEBOL tomó cartas en el asunto por algunos hinchas señalados de ingresar a las gradas del Estadio Casa Blanca de la capital ecuatoriana banderas y bengalas en las tribunas laterales.

Posibles multas

Universidad Católica vs. Millonarios Foto: José Jácome. Efe

De hecho, fue el mismo Millonarios el que informó de la situación en sus redes sociales por medio de un comunicado.



"CONMEBOL abrió investigación disciplinaria a Millonarios FC, con posibles altas sanciones económicas, por el ingreso de banderas que excedían los limites reglamentarios (2 m x 1,5 m), al igual que por la entrada y uso de bengalas en la tribuna lateral, lo cual no está permitido por los reglamentos de la competencia".



Millonarios también se remitió en el comunicado a los artículos del manual de clubes de la CONMEBOL y al código disciplinario del ente sudamericano, haciendo referencia al "capítulo 6 Artículo 19 Literal Q Manual de Clubes de CONMEBOL, Artículo 5.1 11.6 Numeral 2 Manual de Clubes de CONMEBOL y Artículo 12.2 Literal C) del Código Disciplinario de la CONMEBOL".



Finalmente, en el comunicado termina avisando, "por disposiciones y restricciones de la CONMEBOL, para el juego del 2 de marzo (vuelta), así como para los demás partidos del torneo, no se permitirá la entrada de los elementos anteriormente descritos a ninguna localidad, así como ningún otro que esté prohibido en el Código Disciplinario y en el Manual de la competición". La investigación está vigente y Millonarios podría ser sancionado económicamente. Si bien mantienen que son altas las sumas de la multa, no revelaron el valor.

