Millonarios alcanzó a ilusionarse con la hazaña, esa de derrotar en Bogotá al Fluminense y a todas sus figuras, pero lo que empezó con una temprana ilusión, terminó en una prolongada pesadilla, con un expulsado, con un penalti fallado, y con una dolorosa derrota en casa, en el juego de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores.

Fluminense empezó el partido de manera mesurada, como si no quisiera devorar a su rival desde el comienzo, como si no quisiera cansarse o como si simplemente se viera sorprendido. Es que Millos estaba motivado, deseoso de victoria, de hazaña. Arrancó muy bien, y todo era esperanza azul.

Solo iban 7 minutos cuando el equipo embajador celebró. Daniel Ruiz fue el peaje, la pelota hizo tránsito por sus pies, él decidió adónde debía ir, a los pies del venezolano Eduardo Sosa, que recibió, se giró, se quitó un estorbo de encima, y sacó su remate fulminante, tanto, que el arquero ni se movió. 1-0.



El sueño era azul. La alegría era azul. Millos hacía orquesta. Tocaban Silva, Román, Sosa, aparecía Ruiz con una de la suyas, el equipo estaba adelante, concentrado y valiente. Fluminense no se encontraba. Pero a los 19 minutos, el sueño se volvió pesadilla, cuando Sosa, que ya tenía amarilla, golpeó a un rival en la cara, y chao, roja. Y esa fue la hecatombe.



Quedaba mucho partido. Mucho. Y a Millonarios le tocó cambiar todo su plan, toda su estrategia. El partido perfecto se convirtió en drama, ese de defender con alma la ventaja.



Gamero llamó a Ruiz, lo pasó para la derecha, a jugar allí amarrado, no por gusto sino por necesidad, a hacer la pared de 4, el muro de 4 para que los brasileños no entraran.

Fluminense decidió estrellarse contra esa pared. Jugó por el centro. De vez en cuando logró agrietar con un pase profundo. En una de esas, a los 34, Fred se lesionó, la pierna derecha se le quedó congelada, engatillada, se cayó, se retorció, pidió el cambio. Millos respiró. Se iba uno de los curtidos, una de las estrellas. El problema es que se iba una y entraba otra. Germán Cano, el exMedellín: un goleador.



El gol brasileño empezó a verse probable. Y llegó antes de acabar el primer tiempo. Uno de esos goles que derrumban a cualquiera antes de ir al descanso. No falló la pared, falló la defensa, la línea de atrás, porque fue en un saque de banda y no la pudieron rechazar. Llegó un remate que Álvaro Montero soltó una vez, y una segunda, como si la pelota le quemara, a él y a todos, porque nadie la sacaba, nadie la empujaba, se paseaba en el área, indiscreta, hasta que llegó David Braz, 42 minutos, y resolvió, puso el 1-1.



Ya se iban al vestuario, pero Fluminense no paraba, no cesaba en su intento ofensivo. Y fue cuando Montero se desquitó y tuvo una atajadota. Al fin se acabó ese primer tiempo. Al fin Millonarios tomó un respiro.

Fluminense se creció

Millos volvió del camerino decidido a dar batalla, a no perder. A no empatar. Y eso que en los primeros minutos Montero ya había tenido otra tapadota.



Y cuando se esperaba que en ese segundo tiempo la cancha se inclinara y Millos tuviera que defender, pues no. Sacó alguna fuerza interior, atacó, la pelota le llegó a Ruiz, que hizo una de sus maniobras de artista, y lo derribaron en el área. ¡Penalti!, bramó todo el estadio El Campín, y al tiempo, sonó el pitazo del juez.



Iban 49 minutos cuando Mackalister Silva, el capitán, el más experimentado, el que no suele fallar, pues falló. El portero voló, le adivinó la intención y evitó el gol. Y el estadio quedó como un témpano de hielo: frío, quieto.



Millonarios no se entregó. A la cancha fue Jader Valencia a ver si llevaba el milagro debajo del brazo. Fluminense fue bajando el ritmo, se fue cansando. El problema es que cada cambia, traía nuevos líos, como cuando se fue Felipe Melo y entró el veterano Ganso...



Millos, con todas sus dificultades, intentaba, iba al frente, maniobraba, se acercaba, pero era un riesgo enorme. Así que en un una pelota perdida, vino la jugada veloz de los brasileños, y la pared se quebró. El pase filtrado cruzó el bloque azul Martinelli para Luis Henrique, este para Cano, que recordó cómo es eso de hacer goles en Colombia, no se le había olvidado, 1-2, en 77 minutos.



Millonarios ya no se pudo levantar. Ya no tenía fuerzas ni fútbol ni ideas. Es más, casi recibe el tercero, pero Luis Henrique falló después de bañar al portero Montero. Y en cada nuevo acercamiento, sin exigirse mucho, hacía temblar a todo Millos. Cano pudo haber resuelto un par de veces.

Así que lo mejor para Millonarios era que ese partido se acabara, que ese partido que empezó como hazaña terminara. El juego de vuelta será el otro martes en Brasil. La hazaña quedó cuesta arriba.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

