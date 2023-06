Millonarios se desinfló. Aquel equipo de juego imponente que acaba de ganar la estrella en el fútbol colombiano, tuvo un partido errático en su visita a Defensa y Justicia de Argentina y perdió 3-1. Dijo adiós a la Copa Sudamericana debido a la victoria de América Mineiro de visita a Peñarol.



Millonarios naufragó en cancha argentina. Entró a jugar en modo celebración, o eso pareció, porque a los 2 minutos ya iba perdiendo 1-0. Un golpe muy duro para arrancar el partido de visitante y con el riesgo latente que tenía de quedar afuera.

Catástrofe azul

El gol fue de Nicolás Fernández, que aprovechó un centro desde la izquierda, zona derecha de Millonarios, que fue un cráter permanente,



Millonarios no tuvo reacción. Por el contrario, a los 13 minutos ya estaba viendo cómo la pelota se filtraba otra vez por la misma zona desierta, a la espalda de Perlaza, otro centro y esta vez fue de cabeza que Fernández anotó el segundo.



En Millonarios no aparecían los genios, ni Mackalister ni Cataño, Uribe era estaba pero no parecía, el ataque no funcionaba. Sin embargo, el gol del descuento lo encontró por una vía alterna, el tiro libre. Fue Cataño el que lanzó un cobro rastrero, engañó a la barrera y al portero, y anotó el 2-1, en 18 minutos.



Para Millonarios el resto del partido fue una tortura. No tenía lar fuerzas para emprender una remontada.



Y mucho menos cuando recibió el tercer golpe. Como era de esperarse, otra vez la jugada por su zona derecha, donde llegó otro cruce de pelota y Fernández, una vez más, anotó, en una jugada al límite con el fuera de lugar, pero el VAR certificó que estaba habilitado.



Ya Millonarios se preocupó más por no recibir más goles. Su mente estaba en Uruguay, donde América Mineiro no ganaba. Pero la historia empezó a cambiar, el equipo brasileño empató y remontó y así se quedó con el segundo lugar del grupo.



Millonarios falló en un partido en el que no podía fallar. Se desinfló y le dice adiós a la Copa Sudamericana.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@pabloRomeroET

