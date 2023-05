Óscar Cortés tuvo una gran actuación en el Suramericano Sub-20, en el que Colombia logró la clasificación para el Mundial de la categoría, que comenzará este 20 de mayo en Argentina.

Cortés fue el goleador del equipo que dirige Héctor Cárdenas. Marcó tres anotaciones en ocho partidos, en un torneo en el que comenzó como suplente en el primer juego y luego se ganó un lugar en la titular.

Óscar Cortés, goleador de Colombia. Foto: EFE



A su regreso del Suramericano, Cortés también se abrió campo en la formación titular de Millonarios, tras jugar apenas ocho partidos en 2022, gracias a la venta de Carlos Andrés Gómez a la MLS.



Cortés también es el máximo artillero de Millonarios en la Liga, con cinco tantos y una asistencia en ocho encuentros. A eso se suma un gol en la Copa Sudamericana.



La situación planteaba un dilema para Millonarios: si cedía al jugador para el Mundial sub-20 o si lo conservaba para el torneo local y la Sudamericana. El técnico Alberto Gamero dejó la decisión en manos del jugador.



“No es que Gamero tenga la última palabra. Soy el técnico y tengo que mirar que el jugador tiene un anhelado y la institución tiene un patrimonio. Aquí la única persona que puede decidir es el jugador porque hay un Mundial. Somos colombianos y queremos que a la Selección Colombia le vaya bien y lleve a los mejores jugadores y ahí está Óscar Cortés. Si yo me opongo que él vaya a la selección, el país me cae a mí. Pero si lo dejo ir, la hinchada de Millonarios me cae”, dijo Gamero.

La posición oficial de Millonarios sobre Óscar Cortés



La posición de los directivos era mantener al jugador en Millonarios. Y este lunes, el club hizo su anuncio oficial en sus redes sociales.



"Millonarios FC informa que, después de haber conversado con el jugador y teniendo en cuenta los objetivos deportivos del semestre que son buscar el título de Liga y avanzar de fase en Sudamericana, considera que Óscar Cortés es fundamental en la obtención de estos por lo cual debe permanecer en Millonarios", dijo Millos en su comunicado.

Cabe recordar que, a pesar de que el Mundial Sub-20 es un torneo organizado por la Fifa, los clubes no tienen ninguna obligación de ceder a los futbolistas.



Ya Argentina había sufrido, por ejemplo, la baja de Alejandro Garnacho, delantero del Manchester United. Real Madrid tampoco cedió a Álvaro Rodríguez a la Selección de Uruguay, como tampoco lo hizo Palmeiras con Endrick a Brasil.



Versiones de prensa aseguran que Cortés será transferido al Lens de Francia, club que pertenece al mismo grupo empresarial que maneja a Millonarios.



