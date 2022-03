Millonarios no solo fue eliminado por el Fluminense de Brasil en la Copa Libertadores, sino que el conjunto bogotano se ve obligado a cancelar una alta suma de dinero por los hechos del juego en la capital del país.

Conmebol confirmó un duro castigo económico para el club albiazul, además de una advertencia al DT Alberto Gamero.



Bengalas de la afición embajadora, lanzamiento de objetos (monedas y botellas) y retrasos en la logística de Conmebol, provocaron multas hasta por 19 mil dólares (unos 76 millones de pesos colombianos).

También en Brasil



Pero la cosa no quedó ahí. Según el informe de la Unidad Disciplinaria de la Conmebol, de ese 22 de marzo, se añadió el castigo económico más fuerte de todos, que hace que Millonarios debe pagar un monto superior a los 100 millones de pesos.



Se conoció que la afición de Millonarios que fue al partido de vuelta no se comportó de la mejor manera y eso hizo que Conmebol multara al equipo.



La entidad advirtió que los hinchas entraron al estadio con banderas que no estaban permitidas y arrojaron elementos al campo de juego y fueron detectados.



La segunda multa es de 11 mil dólares, lo que, sumado a la primera de 19 mil dólares, suma 30 billetes verdes: unos 114 millones de pesos colombianos.



