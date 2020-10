¿Se refleja en la tabla? Lo que valen los equipos del fútbol local

Pasó la fecha 15, y Deportes Tolima no se cae, sigue firme arriba, en la punta de la Liga, clasificado a cuartos de final, y el domingo logró otro punto en su visita a Jaguares (1-1). Tolima sorprende por su campaña y por su plantel, que, aunque no parezca, es el segundo con mayor valor en el mercado del fútbol colombiano, solo después de Junior.

Lo de Tolima no es casualidad, es coherencia. No es casualidad que después de la suspensión por la pandemia haya derrotado a equipos como Nacional y América. No es casualidad que no haya perdido ni un juego desde entonces, ni que en los últimos 8 partidos, desde la reanudación (contando el juego aplazado contra Pasto de la fecha 2), apenas haya recibido 6 goles, mientras que ha anotado 15, y sin tener un goleador. Lo que demuestra que sus goles son resultado del trabajo colectivo. Tampoco es casualidad que tenga 31 puntos y hoy esté clasificado.



(Le puede interesar: Vibrante: en el epílogo, Nacional rescata un punto frente al América)



Lo que de momento hace Tolima es coherente porque es un club que si no es de los ‘grandes’ de la Liga, sí se comporta como ‘grande’ con su campaña, que supera de lejos la de varios equipos tradicionales como Junior, Millonarios o el Medellín. Y, en términos de plantilla, su valor en el mercado es congruente con lo que muestra la tabla de posiciones, cosa que no siempre es real porque hay equipo de mucha inversión, o con planteles muy costosos, que no representan con puntos su capacidad financiera, como sí está pasando con Tolima.



La firma especializada Transfermarkt, que lleva los registros a nivel mundial de los valores de los equipos de fútbol, muestra que el Deportes Tolima, el líder de la Liga, es el segundo equipo más costoso del fútbol colombiano, solo después del Junior. Tolima tiene un valor total en el mercado de 21,83 millones de euros, mientras que el club costeño está en 25,33 millones. El equipo de Ibagué es puntero, mientras que el de Barranquilla lucha por estar entre los ocho. Además, Tolima supera en valor a clubes como Nacional (20,35 millones de euros), América (16,08), Millos (15,88), Cali (14,58) y Santa Fe (14,52).

Deportes Tolima. Foto: Dimayor - Vizzor Image

(Lea además: Las cinco conclusiones de Alberto Gamero tras el triunfo de Millos)



Tiene una base sólida que incluye a tres jugadores entre los diez mejor cotizados de la Liga: Jáminton Campaz, tasado en 3,20 millones de euros, en el segundo lugar con el mismo valor de Miguel Borja, del Junior; el portero de la Selección Colombia Álvaro Montero (2 millones) y el volante Yeison Gordillo (1,6 millones).

Es decir, Tolima tiene jugadores que se cotizan muy bien en el mercado y que por eso mismo siempre tienen puerta abierta para irse al exterior. El portero Montero estuvo a punto de marcharse durante la suspensión del campeonato por la pandemia, y Campaz, de 20 años, es visto como uno de los jugadores de mayor proyección y un diamante del equipo vinotinto, que es un club experto en exportar jugadores, como lo hizo con Yimmi Chará, Wílmar Barrios, Sebastián Villa y Marco Pérez, por citar algunos casos recientes.



La hora de la verdad para el Tolima vendrá en las siguientes fases de la Liga. Nada está garantizado y nada ha ganado aún este año; de hecho, este equipo quedó afuera de la Copa Libertadores en la fase 3, lo que fue un duro golpe, pero esa es la misma situación de los equipos colombianos que han tenido un año para el olvido en el torneo internacional.



La crisis financiera en el fútbol mundial afectó, por supuesto, a los clubes colombianos, que poco se movieron en transferencias de peso para la reanudación de la Liga. Pero Tolima no se quedó quieto y sumó entre sus refuerzos a Guillermo Celis y a Juan Fernando Caicedo, hoy ubicados entre los 10 mejor cotizados de la plantilla.

(Lea también: Vuelve la Libertadores: ¡América y Junior definen su futuro!)



Sin embargo, esa situación del Tolima que se evidencia en la tabla no es una constante. Lo que reflejan las cifras de Transfermarkt es que los equipos de menor valor en el mercado son los que pasan más problemas deportivos o financieros. Hay casos como el de Cúcuta, de reiterados incumplimientos con su nómina y que está en el fondo de la tabla, o el Pereira, que pelea por no volver a la B y tiene la nómina de menor valor (6,15 millones de euros), aunque en su proceso de reorganización, su subasta se iniciará en 31.190 millones de pesos.



Y mientras tanto, otros clubes de tradición tuvieron que buscar inversionistas para huir de su crisis. Once Caldas fue vendido en 18 millones de dólares y el Medellín, en 31.000 millones de pesos, según cifras extraoficiales. Sus nóminas ocupan los puestos 11 y 13 en la tabla de valores en el mercado.





PABLO ROMERO

Redactor ELTIEMPO

@PabloRomeroET