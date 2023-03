Millonarios está listo para afrontar una nueva edición de la Copa Sudamericana, al a que llegó tras quedar eliminado de la Libertadores en la tercera fase, a manos de Atlético Mineiro.

Millos tendrá su séptima participación en el torneo. Lo más lejos que llegó fue a semifinales, en dos ocasiones: en 2007 lo eliminó América, de México, y en 2012 lo sacó Tigre, de Argentina.

Facebook Twitter Linkedin

Harrison Otálvaro, de dorado, en el juego Tigre vs. Millonarios, en la Copa Sudamericana de 2012. Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO

Así fue el sorteo de la Sudamericana para Millonarios

El sorteo de la fase de grupos, realizado por la Conmebol este lunes en Asunción (Paraguay), dejó a Millonarios en el grupo F del certamen, junto a Peñarol, Defensa y Justicia y América Mineiro.

Facebook Twitter Linkedin

Frederico Nantes, director de competiciones de Conmebol, muestra la papeleta de Millonarios. Foto: Fernando Franceschelli. Efe

Millonarios tendrá duelos inéditos contra Defensa y Justicia y América Mineiro. En cambio, contra Peñarol ya jugó en la Copa Libertadores de 1997: se cruzaron en la fase de grupos (victoria azul 1-2 en Montevideo y triunfo de Peñarol por el mismo marcador en El Campín).



Volvieron a encontrarse en octavos de final. Millos ganó 2-0 en Bogotá y perdió 3-1 en el Centenario, para quedar afuera en lanzamientos desde el punto penalti.

El calendario de Millonarios

Estas son las fechas y horarios de los seis partidos de Millonarios en la Sudamericana. Todos los juegos se verán por DSports:



Martes 4 de abril

Millonarios vs. Defensa y Justicia

9 p. m.



Jueves 20 de abril

Peñarol vs. Millonarios

5 p. m.



Miércoles 3 de mayo

Millonarios vs. América Mineiro

7 p. m.



Martes 23 de mayo

Millonarios vs. Peñarol

9 p. m.



Martes 6 de junio

América Mineiro vs. Millonarios

7 p. m.



Jueves 29 de junio

Defensa y Justicia vs. Millonarios

7 p. m.



DEPORTES

Más noticias de Deportes