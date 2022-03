No hubo hazaña azul. Millonarios no pudo remontar la serie contra Fluminense. Fue incapaz de encontrar la gesta, mucho menos un milagro. Volvió a perder, como pasó en Bogotá, y ahora por 2-0 en Brasil. Así terminó su breve paso por la Copa Libertadores 2022, donde no pudo pasar de la fase 2.

Millonarios apeló al no desespero, a la no angustia, a los no temores. Arrancó jugando a lo que sabe, sin engañarse, a tocar y tocar a ver si así desesperaba a los anfitriones, a ver si así conseguía crear un espacio. Era un riesgo, y lo sabía, porque perder el balón era someterse a la arremetida local.



Y así parecía ser. En solo 5 minutos de juego Willian aceleró y quiso sorprender con un remate lleno de efecto, con curva de afuera hacia adentro, un remate brasileño. Tuvo todo el tiempo para ubicarse, mirar y decidir qué hacer, y fue cuando Álvaro Montero voló y sacó un brazo cuan largo es y evitó la caída de su arco. Fue un aviso.

Sin milagro

Y tuvo efecto inmediato. Porque los brasileños empezaron su danza. no completa, a medias. Agarraron la pelota para imponer por algunos momentos sus condiciones, para mostrarle a Millonarios que ellos eran los locales, los locales brasileños, los locales brasileños y con ventaja en la serie. Los locales que no tenían afán.



Pero ahí estaba Millonarios, dispuesto a dar batalla. y la dio. Lo que pasa es que le falta gol, pequeño problema, casi nada. Herazo, el delantero que llegó al club para ser goleador, volvió a fallar, como ya le ha pasado, desperdiciando el taco magistral de Mackalister, el centro genial de Bertel, y la pasividad de la defensa brasileña. Herazo cabeceó arriba, como si los goles no los necesitaran con tanta urgencia.



Stiven Vega quiso reivindicar a su compañero. recibió un pase inmejorable de Celis, que inventó una jugada a lo brasileño, con túnel de por medio, llegó a línea final, en carrera diagonal al arco y sorprendió con el pase atrás, de esos pases que solo esperan que alguien entre y conecte un bombazo. Fue Vega, pero le desviaron el remate.

Fluminense liquidó

Millonarios demostraba que sí podía, que no iba a ser imposible penetrar en esa área, que no iba a ser inferior ni doblegado. Herazo quiso su desquite y ganó por arriba para meter un nuevo cabezazo, corregido, mejor ubicado, abajo, al rincón, pero allá llegó el portero Fabio.



Millonarios tuvo un digno primer tiempo, creó sus oportunidades, no se mostró inferior. Pero no necesitaba buenas intenciones sino la certeza de los goles.

En la segunda parte Millonarios se dedicó a tejer, con paciencia, buscando abrir la cancha, con protagonismo de Celis, de Silva, menos de Ruiz, que casi no apareció.



Fluminense jugaba a medio ritmo, como si prefiriera esperar que Millonarios se equivocara. Y en una de esas, Montero rasguñó el balón para salvar una vez más su arco. Así estaba el partido, cada que los brasileños se animaban, generaban mucho peligro.

Y necesitó otro arranque para liquidar la serie. Un ataque por la derecha, balón en el área, un primer rechazo de Román, Montero en el piso, la defensa jugada, y la pelota le quedó a Willian, que no falló, que la mandó adentro en 60 minutos, para el 1-0 y el fin de la llave.

🇧🇷 GOL DO FLUMINENSE!

⚽ Willian



🇧🇷 Fluminense 1x0 Millonarios 🇨🇴

Ida: 2x1#Libertadorespic.twitter.com/CwP6DuyLCN — Futebol Sul-americano (@futsulamerica_) March 2, 2022

Millonarios no pudo reaccionar. Pese a que Gamero movió sus fichas. Ese gol fue lapidario, pero no fue el único.



Al minuto 72 el colombiano Arias se encargó de destruir cualquier ilusión azul. Recibió un pase filtrado y definió con serenidad a la salida de Montero. 2-0.



Eso fue todo. Así acabó la triste y breve historia de Millonarios en esta Copa Libertadores.



DEPORTES

Más noticias de deportes