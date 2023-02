Ricardo Lunari quedó en el corazón de los hinchas de Millonarios, a pesar de que su paso como jugador no fue muy largo. Estuvo menos de un año en el club, en 1996, pero fue clave para llegar al subtítulo ese año y para clasificar a la siguiente edición de la Copa Libertadores.

Posteriormente, Lunari regresó a Bogotá, esa vez como técnico, entre 2014 y 2015. Estuvo cerca de llegar a una final y fue clave para el momento que hoy vive el club. En su periodo como entrenador azul, dos jóvenes recibieron la oportunidad de debutar con el equipo y hoy son referentes del club, Andrés Llinás y Stiven Vega.

Millonarios regresa este jueves a la Libertadores: jugará en la segunda fase del torneo contra Universidad Católica, de Ecuador, en busca de un regreso a la fase de grupos, después de cinco años. Para ello deberá ganar esta serie y luego, vencer al triunfador del duelo entre Carabobo, de Venezuela, y Atlético Mineiro, de Brasil.

Ricardo Lunari Foto: Archivo EL TIEMPO

Así ve Lunari el momento de Millonarios

Lunari se refirió al momento de Millonarios tanto en la Liga como en la Copa Libertadores y espera que el equipo avance de ronda para pelear por un título inédito en sus vitrinas y que siempre ha anhelado. Cabe recordar que, como jugador, Lunari llegó a dos finales de Libertadores: en 1992, con Newell’s, y en 1993, con Universidad Católica, de Chile.



El trabajo de Alberto Gamero. “Ha hecho los méritos suficientes, en Tolima hizo grandes campañas, es un técnico que a Millonarios le iba a dar resultados. Le tocó una época difícil como la pandemia, trabajar no era fácil. De a poco moldeó el equipo y Millonarios está con un buen nivel en el plano nacional. Todos esperamos es que ojalá le alcance para hacer una buena Copa Libertadores”.



Millonarios, ¿a formar talentos o a pelear títulos? “Todos los equipos de Sudamérica deberían buscar ese camino, trabajar con la cantera, formarlos, usarlos para el primer equipo y después de un tiempo de consolidación, venderlos al extranjero. Con ese dinero, seguir en esa cadena. Es un trabajo a largo plazo, Millonarios lo hace bien, está sacando buenos jugadores que han ido al exterior y lo hacen bien. La política de Millonarios ha sido buena, ojalá se mantenga y sigan apareciendo esa clase de jugadores que pueden tener esa opción de crecer, además, en el futuro, con esa tranquilidad económica que da el vender futbolistas de buen nivel”.



El reto de la Copa Libertadores. “Sí, tiene las condiciones, el equipo está bien, hay un funcionamiento bien aceitado. Millonarios puede estar tranquilo de que competirá en buena forma, luego se verá eso, porque hace mucho no se participa a nivel internacional y hay qué ver cómo llega la Universidad Católica. Estos campeonatos son buenos para medirse, para ver si hay jerarquía y si Millonarios está en condiciones de progresar. Ojalá pueda llegar a la fase de grupos, dependerá de los resultados de local y visitante. Creo y confío en que Millonarios con Gamero podrá alcanzar la fase de grupos”.



Los comienzos de Andrés Llinás. “Andrés tenía una base buena. Había trabajado mucho tiempo en las divisiones menores de Millonarios y se veía que tenía un potencial muy grande. Cuando le tocó debutar, lo hizo con mucha responsabilidad, lo hizo bien. Luego pasó un tiempo de adaptación, se fue a préstamo. Volvió y a medida que pasaron los partidos, se consolidó como un gran defensor, es un jugador confiable. De a poco se ha convertido en un baluarte del equipo. Tiene mucho más para dar, tendrá más tiempo en la Selección Colombia. Eso me llena de mucha alegría porque cuando lo hicimos debutar, era un muchacho con mucho potencial, pero no sabíamos su realidad y de a poco fue confirmando eso. Hoy hablamos de un jugador muy importante para el equipo”.

Andrés Llinás, zaguero central de Millonarios. Foto: Dimayor - Vizzor Image



El debut de Llinás. “En esa noche, empatamos a un gol contra Expreso Rojo, merecimos ganar. Andrés tuvo la opción de marcar el gol, pegó en el palo o la tapó el portero. Casi nos da la victoria que nos hubiera dado la clasificación en Copa. No le dijimos más que jugara tranquilo”.



El crecimiento de Stiven Vega. “A Stiven lo tuvimos cerca de hacerlo jugar en el 2014, apenas llegamos y finalmente no lo pusimos. Debutó al otro año y de a poco se fue consolidando. A uno lo llena de orgullo tener esa clase de jugadores que, con el tiempo, van confirmando esa idea que se tenía. Lo veía chiquito, con poca experiencia, pero con unas ganas de mejorar. Se convirtió en una especie de patrón, cuando está, el equipo lo nota, le da respaldo y equilibrio al equipo”.



La experiencia con Mackalister Silva y Fernando Uribe. “Lo de Macallister no me asombra. Cuando lo veíamos en el Tolima, lo trajimos, sabíamos que podía darnos todo eso. Nunca pensamos que iba a tener la opción de ser campeón y de ganar en Copa, pero sabíamos que era la clase de jugador que Millonarios necesitaba, aparte es bogotano, hincha de Millonarios. Tenía todo a favor y encima es un gran jugador, es el más importante del plantel. Cuando juega y está bien, Millonarios funciona. Y de Fernando, ni hablar, fue uno de los mejores delanteros que me tocó dirigir en aquel momento. Era uno de nuestros puntos altos, mucha jerarquía, es un delantero fino, de los que siempre se espera algo diferente. Sus goles son lindos, no es un delantero rebotero, crea las opciones, define y hace jugar a sus compañeros de adelante, no solo es un atacante, es un jugador muy completo".



¿Es obligación ganar la Liga? “Para los equipos grandes siempre será la obligación ganarlo, pelearlo. No se le ha dado y ha estado cerca, todos estamos ilusionados con que se de este año. Se ha hecho un trabajo bueno, de a poco el equipo fue creciendo, el año pasado no alcanzó con esa gran campaña. Creo que este año está muy cerca, no es fácil, hay buenos clubes, pero el deseo es que en este 2023 se concrete con ese título de Liga que todo hincha de Millonarios quiere”.



Sergio Cortés

Redactor de Futbolred

