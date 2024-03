Millonarios, casi eliminado en la Liga, se enfoca en la Copa Libertadores

Millonarios avanza al borde del precipicio. Sus opciones en la Liga son cada vez menores. Clasificar a los cuadrangulares se convirtió en una opción lejana, aunque una pequeña luz lo mantiene vivo. Sin embargo, mientras da pelea para no quedar afuera, a seis fechas del final de la fase todos contra todos, el equipo azul ya empieza a preparar su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores, que será el próximo 2 de abril, contra el poderoso Flamengo de Brasil, en El Campín.

Millonarios tenía la idea de llegar a este momento de la temporada clasificado en la Liga o prácticamente clasificado, para poder maniobrar con su nómina para afrontar el torneo internacional. Pero las cosas no le salieron como lo planeaban. Hoy por hoy, con 13 puntos, está al borde de la eliminación y dar pelea en ambos torneos parece muy difícil. Millonarios tendría que apuntar a ganar los seis partidos que le quedan para lograr el milagro. En el equipo dicen que se aferran a esa luz que les queda, que no se dan por vencidos. “El que se sienta así (eliminado) hay que pegarle un coscorrón, nosotros no perdemos la fe. Pueden decir lo que quieran, pero nosotros tenemos que ser fuertes. No nos vamos a rendir”, dijo el capitán Mackalister Silva luego del empate del sábado contra Deportivo Cali, 1-1, en Bogotá.

Alberto Gamero Foto:Mauricio Moreno. EL TIEMPO Compartir

En ese partido, Millonarios volvió a pecar en la definición, pero ahora creó menos opciones de gol. Su juego, hace rato, no fluye, y los niveles individuales no son los mejores.

Con 18 puntos en juego y 13 en la tabla, Millonarios debe ganar todo para llegar a 31. Con eso clasificaría, aunque en este campeonato, ya sin la fecha extra de clásicos, la cifra promedio de clasificación es 29. Es decir, le faltarían 16 unidades. Mucho.

A Millonarios le queda jugar de local contra Santa Fe, Junior y Chicó, y de visitante contra Fortaleza, Pasto y Pereira. No le basta con ganar sus partidos de local, porque apenas llegaría a 22 puntos. Así que está obligado a ganar también fuera de casa. El siguiente reto de Millonarios será este miércoles contra Santa Fe, en el clásico capitalino.

En el Estadio El Campín se juega el partido entre Millonarios vs Deportivo Cali por la Liga Betplay. Marcador parcial 1- 1. Foto:Néstor Gómez - El Tiempo Compartir

El equipo azul corre el riesgo de quedar eliminado justo ante su clásico rival, y por eso la idea es reivindicarse en este partido, luego de siete fechas seguidas sin ganar, con cinco derrotas y dos empates.

“No es un secreto que el margen de error se achica, pero confiamos en que podemos estar a esa altura. Uno quisiera estar mejor, pero lo dije estando primeros y Santa Fe 20, estos partidos son diferentes y no tiene que ver con actualidad”, agregó Mackalister Silva.

Millonarios se enfrentó contra Deportivo Cali en la fecha 13 de la Liga. Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO. Compartir

Luego del clásico vendrá el partido contra Fortaleza, de visitante, justo antes del debut en la Copa Libertadores. En este escenario, Alberto Gamero advirtió: “Siempre se trata de llegar más tranquilo a estos eventos internacionales en los que se quiere hacer una buena presentación. En estos momentos no podemos ligar lo uno con lo otro. Hay una pequeña luz. El miércoles tenemos un partido importante, el clásico con Santa Fe. Es el partido que todos quieren ganar”.

Lo que está claro es que el equipo que juegue contra Fortaleza no lo hará contra Flamengo. Esa decisión está tomada. Por eso, Gamero deberá empezar a dividir su nómina para tener a lo mejor en el torneo internacional, lo que aumentará sus dificultades en la Liga, si es que no está ya eliminado para ese entonces.

“Después se mirará la Copa. Sabemos que los que jueguen el domingo contra Fortaleza no van a poder jugar contra Flamengo. Tenemos la posibilidad, el miércoles, de buscar solidez y confianza para lo que viene”, agregó en técnico del equipo embajador.

Pase lo que pase en la Liga, si queda eliminado o sigue en la pelea, lo cierto es que el gran desafío de Millonarios es hacer una buena Copa Libertadores, y eso significa avanzar en su grupo, en el que además están Bolívar de Bolivia y Palestino de Chile. La idea de Gamero es contar con su mejor nómina, tan afectada por las lesiones, para ser protagonista.

