Alberto Gamero no pierde la ilusión de contar con Falcao en Millonarios: 'Ojalá se dé'

Millonarios llevó a cabo este lunes una rueda de prensa con el técnico Alberto Gamero y el presidente Enrique Camacho, en Bogotá. El samario habló del proyecto del equipo y los fichajes que podrían aterrizar.



Gamero explicó que la plantilla para afrontar la Copa Libertadores, Superliga colombiana y Liga no está completa al 100 por ciento y está a la espera de nuevos jugadores.

Alberto Gamero. Foto: Luis Eduardo Noriega. Efe

En medio de la atención para medios de comunicación, Alberto Gamero soltó la 'bomba' de la noche capitalina y habló del tema Radamel Falcao García, para el DT no están perdidas las esperanzas de ver al 'Tigre' vestido de azul.



"Falcao García ha sonado. El doctor Serpa me parece que tiene una buena relación con él y ojalá que algún día se dé la oportunidad", dijo el samario.



Por otro lado, explicó por qué no han llegado más refuerzos al cuadro 'embajador' y habló sobre el tema extremo, una posición en la que Millonarios quiere reforzarse de cara al inicio de la temporada.

El futbolista vive en la capital española. Foto: Instagram: @falcao

“Precisamente, cuando se me acercó el presidente, me estaba comunicando de algo, que se había hablado algo de un extremo muy bueno, yo hablé con él, el presidente ha hablado con él, el doctor Serpa habló con él, pero el empresario dice que no lo trae para Colombia”, destacó Alberto Gamero.



Posterior a las palabras del DT, fue el turno para el presidente Camacho, quien explicó que el mercado no está cerrado para ellos y afirmó que el tema fichajes se está moviendo.



“Obviamente, tenemos abiertas las posibilidades a seguir mirando. Esto de contratar un jugador en cualquier momento no es algo tan sencillo como uno cree en el sentido que, o los jugadores no están disponibles, o los equipos no están disponibles, o a las ligas no han empezado o no han terminado”, señaló el dirigente en rueda de prensa.

Medellín vence 2-0 a Millonarios en juego válido por la cuarta fecha de los cuadrangulares finales de la liga BetPlay del fútbol colombiano, hoy 30 de noviembre en el estadio de Itagui. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

¿Por qué Falcao no viene a Millonarios?

Parece que la ilusión que había de ver a Falcao vestido de azul quedaron totalmente sepultadas hace unas semanas con unas declaraciones que sorprendieron a los hinchas de Millonarios. El 'Tigre' de Santa Marta explicó por qué es difícil jugar para el club de sus amores.



Al ser consultado por el periodista Jaime Dinas sobre la posibilidad de retirarse en Colombia, el artillero del Rayo Vallecano confirmó a Telepacífico que su futuro está lejos de Bogotá y las opciones de jugar en Colombia son cada vez más escasas.



"Lo de Colombia, lo de Millonarios se habló en su momento, pero las condiciones no estaban dadas", empezó diciendo el máximo goleador de la historia de la Selección Colombia.

Millonarios y Radamel Falcao García Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO y Federación Colombiana de Fútbol

Además, reflexionó sobre la situación del país y explicó que el secuestro del papá de Luis Díaz lo hace alejarse del Fútbol Profesional Colombiano. "Hay que ver la situación del país cómo está en este momento, un poco complejo".



Y agregó: "Siempre viendo lo que le paso a Luis (Diaz) son cosas negativas que lo hacen meditar y quizás frenarse".



El 'Tigre' de la elección Colombia, sostuvo que el secuestro y liberación de 'Mane' Díaz lo puso a reflexionar sobre la seguridad del país: "Esto (el secuestro) es una cosa que yo no había visto nunca. No solo porque sea futbolista, sino porque son cosas que no deben pasar. Se ha notado un poco la inseguridad en Colombia. Tener un compañero cercano y vivir esa situación es muy cruel".

HAROLD YEPES

DEPORTES

