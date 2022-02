El argentino Germán Ezequiel Cano, un viejo conocido de la liga colombiana, acercó este martes al Fluminense a la fase 3 de la Copa Libertadores al darle el triunfo 1-2 en Bogotá ante Millonarios, que jugó más de 70 minutos con uno menos y erró un penalti cuando el encuentro iba 1-1.

Además de Cano, máximo goleador histórico del Independiente Medellín, por el Flu anotó el central David Braz, mientras que los capitalinos se habían ido en ventaja con un tanto del venezolano Eduardo Sosa, que fue expulsado por doble amonestación al minuto 18.



Los anfitriones salieron a atacar desde el primer momento a sus rivales y con ese dominio inicial abrieron el marcador al minuto 6 en un contragolpe en el que David Silva recibió el balón en el borde del área, se lo devolvió al habilidoso Daniel Ruiz y este filtró un pase a Sosa, que mandó un derechazo con el que venció a Fabio.

Palabras de Gamero

El DT Alberto Gamero lamentó lo sucedido y analizó las causas de la derrota contra el ‘Flu’.



Sobre la designación del cobrador de penaltis, pues venía pateando el atacante Diego Herazo, comentó.



“Este no es un cambio, cuando se hacen las charlas hay tres jugadores: Macalister, Herazo y Ruiz, el que se sienta mejor cobra, porque no sabemos el estado de ánimo de los jugadores. Anteriormente hemos botado penales, el último lo cobró Silva y lo convirtió. Hoy se sintió con más confianza, pero entre ellos eligen”.



A la pregunta de FUTBOLRED, sobre el cambio de táctica e intensión para el segundo tiempo, con diez hombres pero con el deseo de ganar, Gamero analizó: “Eso fue lo vimos nosotros en el segundo tiempo e hizo el equipo: adelantar líneas. Les dije que por mucho que tuviéramos uno menos, no lo diéramos a conocer. Sabíamos que íbamos a dejar espacios en el fondo para que nos pelotearan. Fuimos intensos, buscamos el partido y tuvimos opciones de gol. Son partidos en los que jugarle a un equipo tan bueno como Fluminense con diez hombres no es fácil. Sin embargo, tuvimos el penal y otras opciones de gol. Nos quedan 90 minutos”.



“Sale uno triste, porque el partido a los 19 minutos, que expulsan a Sosa, se cambió. Los primeros 20 Millonarios era un equipo que proponía, hacía presión alta y tenía para ampliar el marcador. Esa jugada fue desafortunada, y contra los brasileños, que hacen posesión de balón, es complicado contrarrestarlos así”, culminó.



REDACCIÓN FUTBOLRED