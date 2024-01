Millonarios acapara los premios de El País de Uruguay: arrasó con todo

El argentino Germán Cano se convirtió este domingo en el nuevo 'Rey de América' tras ser el futbolista más votado en la 38ª edición de la tradicional encuesta del periódico uruguayo El País, que elige al mejor futbolista del continente en la temporada. Pero además hubo otros premios con protagonismo del club Millonarios de Colombia.

Millonarios fue elegido como el mejor equipo de Colombia, luego de ganar la estrella en el primer semestre del año y haber mantenido su regularidad en todo el 2023. Por eso fue el más votado.



Pero hubo más reconocimientos para el equipo embajador, pues también se llevó el premio a mejor jugador del año y fue para el capitán David Mackalister Silva, que le ganó el pulso a jugadores como Carlos Bacca, goleador del segundo semestre.

Mackalister Silva Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Como si eso fuera poco, Millonarios también celebró el galardón al mejor entrenador del 2023 en Colombia, y fue para el profesor Alberto Gamero.

Alberto Gamero Foto: César Melgarejo - EL TIEMPO

Los periodistas encargados de votar en la tradicional encuesta del diario uruguayo le apostaron todas las cartas a la campaña anual del equipo azul, pese a que no pudo revalidar el título del segundo semestre.



El único premio que no fue para el equipo azul fue el de la mejor jugadora colombiana del 2023 que fue para Catalina Usme, del América de Cali.



Durante la encuesta, los periodistas también eligieron al mejor once del continente, que quedó conformado por el portero Sergio Romero; los defensores Luis Advincula, Gustavo Gómez, Nino y Joaquín Piquerez; los centrocampistas Jhon Arias, André, Nicolás de la Cruz y Alan Patrick; y los atacantes Luis Suárez y Germán Cano.



El premio 'Rey de América' es entregado por el diario El País desde 1986 y, desde ese momento, el futbolista que más ha destacado es el argentino Carlos Tévez, quien lo ganó en tres ocasiones. En dos lo conquistaron Carlos Valderrama, Juan Sebastián Verón, Neymar.



PABLO ROMERO

DEPORTES

