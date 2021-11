Milan vs. Inter, en vivo minuto a minuto

El AC Milan aborda el derbi contra el Inter (3º) el domingo (2:45 p. m.) en posición de fuerza, con siete puntos de ventaja respecto a sus vecinos luego de una racha de siete victorias consecutivas antes de la duodécima fecha de la Serie A.



Hacía 15 años que el conjunto rossonero no encadenaba ese número de victorias seguidas en el campeonato doméstico. El francés Théo Hernandez está suspendido, pero los 'rossoneri' contarán con su tótem Zlatan Ibrahimovic, que no fue titular en Liga de Campeones contra el Oporto (1-1) y siempre ultramotivado para una cita que se le da bien (seis goles en seis derbis en la liga con el Milan).



Pero el Inter, a pesar de la marcha en pretemporada de Romelu Lukaku, no ha perdido fuerza ofensiva, y cuenta con el mejor ataque de la Serie A (28 goles). El hombre más peligroso será el argentino Lautaro Martínez, autor de un doblete en el último derbi en febrero (3-0), para el que será la ocasión ideal de poner fin a una sequía goleadora que dura un mes.



Siga aquí el minuto a minuto de Milan vs. Inter

Comentarios del partido

Alineaciones de Milan e Inter

📣 | FORMAZIONE



Ecco gli 1️⃣1️⃣ scelti da Simone Inzaghi per #MilanInter👇



Powered by @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/z50TpXciPW — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) November 7, 2021

