Milán incumple equilibrio financiero en 2018-19

La cámara de investigación del Comité de Control Financiero de Clubes de la UEFA (CFCB) concluyó que el AC Milan ha incumplido el requisito de equilibrio financiero durante el periodo evaluado en la temporada 2018-2019 y correspondiente a los ejercicios concluidos en 2016, 2017 y 2018.

Esta conclusión ha sido trasladada ya a la cámara de resolución, que será la que tendrá que tomar una decisión sobre el caso, según anunció la UEFA este miércoles.



El organismo indicó también que esta referencia no está relacionada con la decisión adoptada previamente sobre el Milan por la cámara de resolución del CFCB en diciembre de 2018, relativa a los periodos evaluados anteriormente que finalizaron en 2015, 2016 y 2017, que está sujeta a una apelación en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

El pasado 14 de diciembre la cámara de resolución del CFCB resolvió que si el Milan no cumple con los requisitos del punto de equilibrio el 30 de junio de 2021 quedará excluido de la próxima competición de clubes para la que se clasifique en las temporadas 2022-23 y 2023-24.



Igualmente estipuló que el club italiano tendrá retenidos 12 millones de euros de los ingresos que obtenga por disputar la Liga Europa esta temporada (2018-19) y que no podrá registrar a más de 21 jugadores para las dos siguientes, 2019-20 y 2020-21. La UEFA tuvo que revisar el caso del club italiano por un recurso que éste presentó al TAS después de ser sancionado, el pasado 27 de junio, por haber violado el punto de equilibrio del reglamento del juego limpio financiero entre julio de 2014 y junio de 2017.



El Milan invirtió más de 200 millones de euros en el mercado de fichajes de 2018 y su caso fue remitido a la cámara de resolución del CFCB de la UEFA, que le impuso una sanción que le impedía jugar la presente edición de la Liga Europa para la que se había clasificado.



Posteriormente, el 20 de julio del año pasado, el TAS estimó el recurso del Milan al entender que la sanción era desproporcionada. El TAS consideró que el órgano que decidió "no evaluó apropiadamente algunos elementos" cuando tomó su decisión, "en particular que la situación financiera del club había mejorado con el cambio de propietarios, por lo que trasladó de nuevo el asunto a la cámara de la UEFA.





EFE