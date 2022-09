Miguel Ángel Borja y River Plate volvieron a la victoria después de dos derrotas seguidas, derrotó por 1-0 a San Lorenzo en uno de los clásicos de la jornada del domingo, y recuperó terreno en la lucha por el título de la Liga Profesional-2022 del fútbol argentino, que tiene a Gimnasia y Esgrima como líder.

En el estadio Nuevo Gasómetro, River reaccionó después de las caídas ante Boca (1-0) y Banfield (2-1), y se impuso al Ciclón por la mínima, con un derechazo del defensor Emanuel Mammana (39), en un duelo áspero que el Millonario terminó con diez por la expulsión del lateral Andrés Herrera (73).



Precisamente, en medio de esa tensión en la que se disputó el encuentro, el cordobés Miguel Ángel Borja fue protagonista del incidente más bochornoso.



Todo, por cuenta de un botellazo del público y una inesperada reacción del atacante.



Botellazo y reacción

Según se pudo ver en la transmisión del partido, Borja tuvo que esquivar un botellazo de los hinchas de San Lorenzo a su salida del estadio.



En el video del momento se ve cómo el atacante colombiano debe agacharse para no recibir el impacto.



Luego, desatado por la agresión, Borja se lanza contra los hinchas y les celebra el triunfo a rabiar.



El gesto ha sido muy comentado en redes sociales.

Borja esquivo un botellazo que le tiraron y les festejo el triunfo del carp en la cara a los hinchas de san lorenzo hdjdjdkdk BASADO EL COLIBRÍ pic.twitter.com/dSdjnVTZTM — 𝙢𝙖𝙪𝙧𝙤 (@93juanfer) September 18, 2022

"Necesitábamos salir de la racha negativa. Soy un tipo realista. Hoy ganamos, pero no fuimos una maravilla. Si ganamos, vamos a tener posibilidades. Los demás ganan, pierden, empatan. Acá hay que coleccionar victorias. Quedan siete partidos. Si ganamos la mayoría vamos a llegar con posibilidades; si no, no", declaró el DT de

River, Marcelo Gallardo.



El triunfo en el clásico le permite a River llegar a 32 puntos y quedar cuatro del líder (36), y a tres de los escoltas Atlético Tucumán y Boca (35), pero los tres todavía tienen que jugar sus partidos de la fecha, con la posibilidad de recuperar la distancia.

*Con AFP