Borja, de flojo año en Palmeiras a ser el fichaje estrella del Junior

Un día Miguel Ángel Borja se fue al Palmeiras de Brasil para triunfar. Ya había sido goleador de la Liga con el Cortuluá, ya había ganado una Copa Libertadores con Atlético Nacional, incluso ya había llegado a la Selección Colombia de mayores. Pero en Brasil, aunque duró tres largos años, tuvo altas y bajas, jugó menos de lo esperado, sobre todo en el último año, y por eso decidió regresar al país, con el reto de triunfar en el Junior de Barranquilla, con el que le faltan pequeños detalles para poder ser confirmado y presentado.

Su vuelta a la liga colombiana ha generado mucho revuelo, porque se trata de un futbolista experimentado que regresa de la exigente liga brasileña, que estuvo en el Mundial de Rusia con Colombia (aunque solo jugó un minuto) y por el que Junior pagará una fortuna (se habla de manera extraoficial de un millón de dólares por el préstamo y una cláusula de compra por 4 millones, además tendría un sueldo cercano a los 400 millones de pesos mensuales). Borja, de 26 años, vuelve porque necesita tener continuidad y estar de nuevo cerca de la Selección Colombia. Para eso requiere jugar y brillar. El sábado, a su llegada a Barranquilla, dijo que intentaría ser campeón con Junior, y no es para menos, es lo que se espera de él.

Miguel Borja con Alejandro Char. Foto: Twitter Alejandro Char





Sin embargo, es claro que su presente no es el mejor. El último año le costó mucho en Palmeiras. Jugó 25 partidos y anotó 6 goles. Incluso recibió críticas abiertas, como la del técnico Mano Menezes, que cuando lo dirigió, dijo: “Los clubes lo querían, y eso lo convirtió en una estrella. Quizás no lo era”. Menezes duró cuatro meses como DT del Palmeiras.



Esto se sumó a su repentina ausencia de la Selección, a la que no volvió desde el Mundial de Rusia. José Pékerman fue quien lo llamó por primera vez en 2016. Carlos Queiroz no lo ha tenido en cuenta, y eso que fue el primer jugador que visitó el entrenador cuando llegó al país. Así que entre sus nuevos desafíos está volver al equipo nacional.



No jugar en Palmeiras, recibir críticas en Brasil y no estar en el radar cercano de la Selección fueron circunstancias que aceleraron la salida de Borja del club brasileño. Hace seis meses ya le había pedido a su representante, Juan Pablo Pachón, que gestionara la posibilidad de llegar al Junior, el club que siempre quiso. Ahora solo le falta la firma, aunque también tuvo opciones de Olimpia de Paraguay.

Miguel Borja y una de las dos celebraciones con Palmeiras en la Copa Libertadores. Foto: AFP

Borja, el goleador

¿Que si se trata de un goleador? No hay duda. Tiene buenos antecedentes y por eso genera tanta expectativa su regreso a la Liga, donde fue máximo goleador en 2016 con Cortuluá, con 19 tantos, con los que en su momento estableció el récord en un torneo corto, que tenía Jackson Martínez con el DIM.



Otro antecedente positivo son los 16 goles que ha marcado en todas sus actuaciones en la Copa Libertadores, con Nacional y Palmeiras. Con el primero fue campeón, con el segundo fue máximo goleador de la competición en 2018. Este año, pese a lo poco que jugó, hizo dos tantos, y uno de ellos a Godoy Cruz, que fue seleccionado entre los más lindos del torneo. Además, tiene en su registro otros seis tantos que anotó con el cuadro verde en la Suramericana 2016. Y con la Selección Colombia lleva tres goles en partidos amistosos. Eso sin olvidar que en 2016 fue elegido Mejor Futbolista de América en la tradicional encuesta del diario El País de Uruguay.



A nivel de títulos, ganó con Nacional, además de la Libertadores, la Copa Colombia (2016), y la Copa Suramericana con Santa Fe (2015), el Suramericano Sub-20 con Colombia (2013),y una liga con Palmeiras. Por todo eso, Miguel Borja, pese a que deberá retomar su nivel, es el gran fichaje de la Liga.



