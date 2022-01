El partido contra Honduras podrá ser apenas un amistoso, nada oficial, pero para el delantero Miguel Borja es clave, es como una puerta de entrada para abrirla y meterse en la titular de la Selección Colombia, en la principal, no en la de hoy, sino en la que enfrentará a Perú y Argentina en la eliminatoria. El partido de este domingo (5:30 p. m.) está hecho a su medida para que demuestre que tiene los goles que en el equipo de Reinaldo Rueda se esconden.



Borja no juega en Europa, ni siquiera está en el exterior tras su regreso a Junior, pero Borja no es ningún novato, no es ningún desconocido, no es ningún aprendiz de goleador, no es un delantero para probar a ver qué sale, no es un atacante para llevar a ver qué pasa. Borja es un delantero que hace goles. A sus 28 años ya lleva trajín en ese arte. Por eso está ahí, en la Selección, no solo en la de hoy, que es casi toda local, sino en la principal. Es una de las fichas de Rueda, que lo conoce bien, que confía en él. Sobre todo en estos tiempos cuando la pelota en Colombia se niega al gol.

Partido para Borja

Miguel Borja, delantero de Colombia. Foto: FCF

Como los delanteros de Europa no pueden estar por no ser fecha Fifa, y como Duván Zapata anda lesionado y es una incógnita cuándo volverá, y como Falcao y Muriel y Borré hacen goles por fuera pero no aquí, entonces Borja es una carta a la que le apuesta el DT y que puede ser una gran opción. Hoy jugará el amistoso con todas las miradas encima.



Carlos el ‘Piscis’ Restrepo, DT que lo tuvo en la Selección sub-20, lo ve con buenos ojos para la eliminatoria. “Es importante tenerlo cerca, mirarle la actualidad, que siga con la huella de Selección... El profe lo conoce bien. El darle confianza es fundamental, independientemente de que tengamos otros jugadores en la posición. Siento que el amistoso va a ser importante, interactuar con otros jugadores... Siempre tener a los goleadores ahí es vital, y tenerlos en punta de pies para cuando les corresponda. Ha tenido gol y ojalá siga siendo alternativa para la Selección”, dice.

Borja se lució en el entrenamiento de fútbol del miércoles, cuando a Real Cartagena le clavó tres goles, y a Junior le hizo otro. Cuatro goles en un lapso de dos horas. Nada mal para eso de la confianza, esa palabrita que tanto invocan los goleadores.



En el único gol que se pudo ver el miércoles en redes, porque la práctica fue a puerta cerrada, Borja recibió un pase genial de Juan Fernando Quintero, controló con el pecho, se acomodó y sacó su riflazo. Quintero resultó ser su socio ideal, o es al revés. Borja confía en los pases de Quintero. Quintero confía en los movimientos de Borja. Y estarán juntos en el fogueo contra Honduras.

“Con Borja tengo una gran amistad. Lo conozco desde las selecciones juveniles. Es un delantero que a nosotros nos deja tranquilos con sus movimientos”, dijo Quintero.

Borja en la Selección

Colombia-Chile por eliminatoria mundialista. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Borja fue el más feliz cuando Rueda volvió a la Selección. Porque lo conoce, se conocen, hay afinidad. El DT lo llamó cuando hizo su primera convocatoria, cuando Colombia enfrentó a Perú y Argentina en la eliminatoria, en junio de 2021. Le hizo un gol a Argentina.



Lo llevó a la Copa América de Brasil. Le hizo uno a Perú. A Chile, en septiembre, también le anotó, y dos. Se perdió los partidos de octubre por lesión.



Volvió contra Brasil y Paraguay, los dos últimos partidos, cuando ni él ni nadie pudieron hacer gol, porque Colombia lleva cinco partidos sin anotar.



Pero Borja, entre la galaxia de delanteros que tiene Rueda, ha sido su mejor atacante de área, con cuatro goles. Muriel lleva uno; Roger Martínez, otro, y Falcao, Zapata y Borré, ¡cero!

¿Que si es la solución? Rueda opinó: “Está adaptándose a su club Junior, a una nueva metodología, con trabajo escaso. Ojalá siga en esa racha goleadora, motivado; Miguel es de esos jugadores que se transforman con la Selección”.



Julio Comesaña, DT de Medellín y que lo tuvo en Junior, opina: “Es indudable que en un buen estado de forma y con competencia es determinante. Pero si no está en su mejor forma y no ha competido, sería difícil pensar que es la solución. De todas maneras es un jugador con gol y con juego”.



En el último semestre estuvo en Gremio, jugó 18 partidos de liga y con 5 goles. Pero decidió volver a Junior, donde apenas se readapta. Así que su ritmo y su nivel los demostrará hoy, en un partido que para él significa más que un amistoso.



Amistoso

Colombia vs. Honusuras

Hora: 5:30 p. m.

TV: Gol Caracol





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

