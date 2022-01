La semifinal entre Colombia y Argentina en la pasada Copa América de Brasil sigue dando de qué hablar. La polémica actuación del arquero argentino Emiliano Martínez aún es muy recordada por los jugadores colombianos.

En la previa del duelo por eliminatorias del primero de febrero, uno de los protagonistas de aquel día optó por calentar el enfrentamiento con un mensaje certero al guardameta que actúa en el Aston Villa.



En diálogo con ‘El Heraldo’, Miguel Ángel Borja habló sobre su convocatoria a la Selección, los duelos que se avecinan frente a peruanos y argentinos y el reencuentro con Martínez.



El mensaje de Borja

Emilio Martínez, arquero de Argentina, figura contra Colombia. Foto: EFE / Nelson Almeida

“En medio de la ilusión de ver a Colombia en Catar, uno se llena de mucha alegría al ver que hay muchas opciones para que el profe escoja. Si el día de mañana un jugador está lesionado, no lo quiera Dios, seguramente vamos a tener un buen reemplazo”, dijo el goleador sobre los partidos cruciales pensando en la clasificación al Mundial.



Borja hizo un llamado a la calma y aseguró que “hay que ganarle primero a Perú”. El enfrentamiento contra los incas está programado para el próximo 28 de enero.



Sin embargo, el fichaje estrella del Junior no perdió oportunidad para recordar el duelo más reciente con los argentinos, cuando eliminaron a la Tricolor en la tanda de los penaltis.

​

Y es que aquella noche en Brasília, a pesar de los gritos del arquero argentino, Borja no perdonó y celebró con su particular baile.



Justamente aprovechó para mandarle un mensaje al ‘Dibu’. Al ser consultado sobre qué le diría, respondió: : “No va a existir espacio para hablar con él después que le marque goles”.

Borja piensa en la Selección

Por último, el delantero señaló que la ausencia de Lionel Messi en el equipo de Scaloni no le quita su poderío. “La Selección Argentina ha jugado muy bien con Messi y sin Messi. No es dejar de lado a una gran figura, pero enfrentar a Argentina va a ser muy complicado”, mencionó.



Vale recordar que en los dos últimos partidos entre Colombia y Argentina, Borja marcó. Hizo el 2-2 final en aquel duelo por Eliminatorias en Barranquilla y el tanto ya mencionado en la tanda de penaltis durante la Copa América 2020.





REDACCIÓN FUTBOLRED