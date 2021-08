Miguel Borja se cansó y llevaría su  problema con Nacional a Fifa

Si bien Miguel Borja vive agradecido con Atlético Nacional, pues fue su trampolín al fútbol del exterior, sus acuerdos contractuales son otro tema que podrían poner al club colombiano contra las cuerdas.

Hay un nuevo conflicto. Cuando Borja fue vendido al Palmeiras el negocio total fue por 11,3 millones, pues los brasileños pagaron el ocho por ciento que le correspondía al jugador en la transferencia.



El negocio fue por el 100 por ciento de los derechos federativos y el 70 por ciento de los derechos económicos, lo que significa que el vendedor conservaba un 30 por ciento para las transacciones futuras.



Pero como el primer contrato fue por 5 años, se estableció que a los 2,5 años Nacional tendría dos opciones para cobrar el porcentaje que se guardó: cobrar 3 millones de dólares cuando se cumpliera ese tiempo o ser socio de Palmeiras hasta el final, esperando que el jugador se siguiera cotizando.



Sin embargo, eso no pasó. Borja no tuvo un buen rendimiento, lo cedió al Junior y Nacional eligió la primera opción y cobró los 3 millones.



Palmeiras eligió desconocer esa cláusula y no quiso pagar. El club colombiano tuvo que ir ante el TAS y allí obligaron a los deudores a pagar en cuotas. Como se trató de un nuevo ingreso, pero por la misma venta, al jugador le correspondía un ocho por ciento de ese ingreso, es decir 240 mil dólares.



Desde febrero, Borja y su gente comenzaron a cobrar, pero no ha logrado que le paguen.



César Pinzón, abogado de Borja, dice que irá hasta las últimas consecuencias con el fin de cobrar ese dinero.



Borja acudió a la Cámara de resolución de disputas de la FCF, pero allí le proceso se estancó. "El mecanismo acá es que es obligatorio hacerle firmar a la otra parte el compromiso arbitral, pero eso no ha sido posible. Eso fue en febrero y como no han querido firmar, según el reglamento cursa un proceso disciplinario contra el club, que por ahora tampoco ha comenzado, a pesar de que pasó tanto tiempo", afirmó Pinzón.



Y agregó: “Voy a esperar que me conteste la Federación el tema del disciplinario, si no lo hace voy a solicitar el retiro del escrito del acuerdo para la comisión de acá, haciendo claridad que se hizo desde febrero y no se quiso firmar. Vamos a esperar una semana. Si mañana me dicen que Nacional firmó yo sigo adelante acá, pero si no acudiríamos a la Fifa... le aseguro que allá sale más rápido".

