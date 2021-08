'Quisiera marcar goles en los tres partidos de la Selección': Miguel Borja

Miguel Ángel Borja espera con ansias su nuevo llamado a la Selección Colombia, cuya convocatoria se conocerá este martes para los próximos tres juegos de la eliminatoria.



(Le puede interesar: Operativo Eliminatoria: ¿en qué está la base de la Selección Colombia?)

Su buen presente deportivo en Gremio y su buena Copa América lo ponen como uno de los fijos en la lista definitiva de la Tricolor para enfrentar a Bolivia, Paraguay y Chile, sobre todo ahora que Duván Zapata está lesionado.



En diálogo con ESPN, el futbolista habló de la Selección, de sus posibilidades de quedarse con el puesto de delantero titular, y también del caso de James Rodríguez.



En cuanto a la Selección, comentó: "Hay que seguir trabajando, muchas veces no se hacen goles, pero se hace un buen trabajo. Como hincha, me emocionaba ver a 'Teo' y Falcao juntos, cogían a esos equipos y les hacían 3-4 goles... (Presente) Este es un equipo en el que nos estamos conociendo y es un proceso, duramos 45 días en la Copa América y esto nos va a servir para esta triple fecha".



Agregó que espera jugar y marcar más goles. "Yo quisiera marcar goles en los tres partidos, quiero ayudar en la Selección, el profe está haciendo un buen trabajo. No es fácil jugar en la altura, hay jugadores que lo están haciendo muy bien en la Liga y seguramente nos pueden aportar. Me gustaría jugar en el 'Metro'. Va a ser una bonita sensación".

(Lea además. Faustino Asprilla vuelve a cargar contra James con dura crítica)



Sobre James, dijo: "El profe tocó el tema y toda Colombia ya lo sabe. Uno como delantero sueña con tener a un referente como es James, a Quinterito... lo que le ha aportado a la Selección es muy importante. Si están los dos, o uno de los dos, uno como delantero se siente respaldado, uno necesita ese tipo de jugadores, te ponen el balón donde quieres, son cosas que otros volantes y extremos no tienen".



DEPORTES

Más noticias de deportes

-Bolivia ya trabaja en La Paz para enfrentar a Colombia



-Santa Fe: las razones del mal momento que vive el equipo



-James: el impacto de un crac refugiado en las redes sociales