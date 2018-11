'Los goles que hice en la Copa fueron mi tiquete al Mundial': Borja

Miguel Borja ha tenido un año especial. Su equipo, el Palmeiras, está muy cerca de coronarse campeón en el campeonato brasileño. Podría ser este domingo si vence a Vasco da Gama. Pero, además, Borja fue al Mundial de Rusia con Colombia, tuvo minutos contra Senegal, y dejó su sello goleador en la Libertadores, que termina este domingo, con 9 tantos. Es uno de los máximos anotadores, junto a Wilson Morelo. Antes del partido trascendental que tendrá Palmeiras en la liga local, Borja habló con EL TIEMPO de su año goleador en el torneo internacional.

La Copa Libertadores está por terminar y usted quedó con un gran registro de 9 goles. ¿Qué opina?

Importante, fue muy bueno, sobre todo porque se le aportó al equipo, que es lo que uno quiere como delantero. El equipo está a gusto con lo que uno hace. Uno quiere eso, hacer goles, y más en un torneo como la Copa Libertadores. Fue algo especial para el equipo jugar una semifinal. Lastimosamente no pudimos conseguir el objetivo que era llegar, pero se hizo un buen trabajo. Se dejó todo en la cancha.



¿Cuál fue el mejor momento en esta Copa, quizá el partido contra Junior en el que le anotó tres goles?

Sí. Dios me regaló la ida al Mundial ese día que tuve esa noche bendecida. Para mí fue una alegría, pero a la vez tuve un contraste porque yo soy de Junior y quiero que gane, y ese día me toco marcarles. Pero hoy la hinchada de Junior está feliz porque están a punto de llegar a una final. En ese partido me había acompañado un primo y él fue el único que no celebró mis goles, y en la casa decía que estaba feliz por mí, pero a la vez triste con Junior. El día que le ganaron a Santa Fe estaba feliz, contento.

¿En general cómo califica su año hasta el momento?

En realidad lo que me llevó al Mundial fueron los goles que hice en la Copa, los que aporté. Después del Mundial ha sido complicado, por la lesión (de rodilla), la operación. Atravesé un periodo de 3 meses de recuperación. Eso fue algo difícil que hay que superar como futbolista, pero una vez se supera, uno sale más fuerte y cada día valora más ser profesional….



¿Qué opina de que dos colombianos comanden la tabla de goleadores de la Copa Libertadores?

Jugar una Libertadores no es fácil. Para uno como colombiano y como delantero hacer esa cantidad de goles es difícil. Se está disputando algo con los mejores equipos del continente, con 3, 4, 5 horas de viajes, es algo complicado, pero cuando uno va de visitante lo más lindo es ganar y anotar. Lo que le puede pasar a un delantero como Wilson Morelo, de estar en la tabla de goleadores, es una bendición. Para Santa Fe tenerlo en su equipo es un privilegio, deben estar orgullosos de tenerlo. Yo creo que con todos esos goles en la Libertadores va a ser difícil que lo retengan. Ojalá el otro año tengamos más goles, y los que somos delanteros de Córdoba que nos vaya bien, que dejemos huella.

Miguel Borja y una de las dos celebraciones con Palmeiras en la Copa Libertadores. Foto: AFP

¿Cuál fue la clave para que Miguel Borja hiciera 9 goles?

Uno como delantero depende de que el equipo juegue para uno, que lo haga sentir importante. Es lo que ha pasado en nuestro equipo. En los tantos que hemos anotado es muy importante el funcionamiento del equipo, de los volantes, de los creativos. Ojalé el otro año tengamos más goles, Morelo y yo, y también Alfredo Morelos, los que somos delanteros de Córdoba, que nos vaya bien, dejando huella.



Le queda es el sinsabor de no llegar a la final...

Claro. Queda la sensación de que se pudo llegar a la final y que se pudo alcanzar el título, pero toca seguir trabajando. El fútbol tiene eso, uno solo no gana, somos muchos. Van a venir cosas mejores.



Como el campeonato brasileño, porque este domingo podrían ser campeones...

Sí. Estamos muy cerca de ser campeones, ganando o empatando (contra vasco) estaremos alzando un nuevo título en el fútbol brasileño, que está entre los 3 más difíciles del mundo. En Argentina también es difícil, en Italia, pero aquí es muy competitivo, hay 7 u 8 equipos grandes queriendo ser campeones en cualquier torneos.



¿Qué significó haber estado en el Mundial de Rusia con Colombia?

Era uno de mis mayores retos, estar en la lista, para mi y mi familia era difícil porque teníamos jugadores de mucha experiencia: Falcao, Bacca, Zapata, Muriel, jugadores que son ‘top’ de equipos de Europa, los quieren muchos y son referentes. Ir al Mundial se me convirtió en un reto, por eso entrenaba al ciento por ciento cada día, para estar a punto. El día que Dios me iluminó e hice los tres goles a Junior, ese fue mi tiquete al Mundial. Lo disfruté, y entré unos minuticos (contra Senegal). Tuve la bendición de debutar en el Mundial. Esperamos estar en el 2022 nuevamente.



¿Qué perfil debe tener el nuevo DT de Colombia?

Todos sabemos que los directivos son los que deciden y van a tomar la mejor decisión. Esperamos que sea un técnico que sepa manejar el fútbol, que sepa de la cultura colombiana y que cada día estamos en evolución y queremos cosas importantes, lo hemos mostramos en los amistosos que hemos tenido.



¿Está feliz en Brasil?

En Brasil me siento muy feliz; estoy tratado de mejorar. Cuando estaba en Nacional mi funcionamiento en el campo era más de ‘9’ de área, ahora estoy tratando de moverme, aprendiendo más cosas que me hacen más completo.



Eso le va a abrir más opciones en la Selección...

Sí. El trabajo aquí es fundamental y lo que se está haciendo en los amistosos ha sido muy importante. Cada día estamos mejorando.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET