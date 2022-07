El buen comienzo de Miguel Ángel Borja con River Plate y, especialmente, el gran juego que hizo contra Aldosivi, despertaron el entusiasmo de la prensa argentina, que no solo destacan su momento, sino también su historia de vida. ​

Borja ingresó para disputar los últimos 30 minutos y le bastaron para dar dos asistencias y anotar su primer gol en con la banda roja. River goleó 3-0 a Aldosivi el domingo en la décima fecha de la Liga 2022 del fútbol argentino.

En apenas dos partidos, ya Borja se destaca

Miguel Ángel Borja, en su primera aparición con River Plate. Foto: tomada de la transmisión de TNT Sports

El atacante, proveniente de Junior de Barranquilla y que firmó su contrato con River hace doce días, ya había jugado un rato la semana pasada ante Gimnasia y Esgrima, y este domingo el DT Marcelo Gallardo lo hizo entrar nuevamente a los 15 del segundo tiempo.



Diez minutos después, el delantero colombiano fue decisivo para romper la paridad al dar con un pase de pecho la asistencia para el primer gol, que anotó Agustín Palavecino (71), enseguida se fue solo por el medio y, en lugar de definir, prefirió dar el pase para que Lucas Beltrán (73) la empujara al arco vacío.



Borja completó su tarea con su primer gol en River, el tercero en la goleada, cuando Aldosivi perdió el balón en la salida y el colombiano volvió a irse por el centro, pero esta vez sentenció ante el arquero Devecchi con un remate rasante y certero.



"Estoy agradecido con Dios por la oportunidad que me da. Me voy muy contento porque es lo que se viene trabajando para tratar de ayudar al equipo cuando me necesite", expresó el delantero surgido en Tierralta, de 29 años.

Los elogios de la prensa argentina para Borja



El diario Olé destacó la hoja de vida del atacante. "Sacrificio desde los 13 años, cuando se propuso salir de la pobreza que lo rodeaba en Tierralta y ayudar a los suyos con la pelota. En ese camino repleto de goles precoces, saltar de repente a la selección de Córdoba (el departamento en donde está Tierralta) le dio visibilidad", destacó.



Olé también mostró las dificultades que tuvo Borja para consolidarse antes de llegar a River.



"Impulsado por mamá Nicolasa, que vendiendo fritos trabajaba más horas para comprarle los pasajes (siempre viajaba solo), se probó y rebotó sucesivamente en Millonarios, Envigado y Atlético Nacional. Aunque jamás desistió", dice la nota.

Miguel Ángel Borja, delantero de Nacional. Foto: Óscar Berrocal /EL TIEMPO



Olé también destacó lo ocurrido en la final de la Copa Colombia de 2016, que Nacional le ganó a Junior, el equipo de sus amores, en Barranquilla. Ese día, una fanática estuvo a punto de herirlo con una navaja.



Borja espera seguir en buen momento con River, que llegó a 15 puntos, aún lejos del líder, Atlético Tucumán, que tiene 22.



