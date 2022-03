Miguel Borja volvió al gol con Colombia, en el triunfo 3-0 sobre Bolivia, en la penúltima jornada de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022.

Borja marcó el segundo tanto, minutos después de haber ingreso al campo de juego y cuando Colombia ya ganaba 1-0.



Le puede interesar: (Selección Colombia: las cuentas para llegar al repechaje)



El partido. “Se pudo ganar y marcar más de dos goles, eso es importante. Sabemos que el partido en Venezuela será duro y vamos a apuntarle al triunfo”.



Desahogo. “La confianza estaba intacta en todo, porque la responsabilidad es de todos. Somos un equipo y nos respaldamos. Llegamos al camerino sabedores que tenemos un buen grupo”.



El cambio. “La paciencia que tuvimos. El gol no llegada, pero hicimos cambios de frente para evacuar el medio campo de ellos que estaba cerrado. Llegamos por las bandas con Fabra y solo faltaba meter el balón al arco. El gol de Luis Díaz llegó en el momento justo.



Su gol. “Es un sueño que siempre he tenido, anotar, para brindarle todo a mi familia. Es algo que uno siempre anhela. Cuando no se marcaba sufrí mucho, era complicado dormir tranquilos. Entrenamos días a día para hacer lo mejor.



El cambio. “Se trabajó durante estos días lo mismo que se ha venido trabajando. Este equipo por partido genera opciones y sabíamos que en cualquier momento esa sequía se iba a quebrar. Confiábamos en el talento. Se marcaron tres y nos queda un partido difícil en Venezuela”.



Le puede interesar: (Colombia goleó a Bolivia y se aferra al milagro para ir al Mundial)



Deportes