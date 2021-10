Colombia: ¿en qué afectará la ausencia de Miguel Borja?

La Selección Colombia de fútbol sufrió su primera y delicada baja con miras a la próxima serie de encuentros de la eliminatoria suramericana para el Mundial del 2022: el delantero Miguel Ángel Borja sufrió una rotura (parcial) del ligamento talofibular anterior en el tobillo izquierdo que lo incapacita durante un mes.

Así las cosas, estará ausente en los próximos partidos contra Uruguay (próximo jueves, en Montevideo), Brasil (domingo 10, en Barranquilla) y Ecuador (jueves 14, también de local).



Le puede interesar: (Uruguay: Oscar Tabárez, el DT, confiesa sus temores contra Colombia)



La información fue confirmada de manera anticipada por el cuerpo médico del Gremio de Brasil, su equipo, que advirtió que el jugador ya comenzó el tratamiento de recuperación.



“El deportista ya ha iniciado el tratamiento y será evaluado periódicamente. Sin necesidad de cirugía. El tiempo de inactividad estimado es de cuatro semanas”, señaló el equipo en un comunicado en el que agregó que el club le notificó a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) el estado médico del artillero.



De cumplir el mes de incapacidad, Borja podría no participar, además, en los dos duelos eliminatorios programados para noviembre: el 11, Colombia debe visitar a Brasil y el 16 recibir a Paraguay; solo tendría una semana para su puesta a punto física y futbolística.



Le puede interesar: (Colombia: gran baja para juegos contra Uruguay, Brasil y Ecuador)



El artillero de 28 años sufrió lo que inicialmente se creyó era una torcedura del tobillo izquierdo, el domingo pasado durante el duelo que su equipo perdió con Sport Recife (1-2), en la jornada 18 del torneo Brasileirão. Por eso fue reemplazado, al minuto 52, por Diego Costa.



Borja, nacido en Tierralta (Córdoba), es el goleador de la Selección Colombia en esta eliminatoria, con tres anotaciones en cuatro partidos.



Convirtió de cabeza el gol del empate 2-2 in extremis contra Argentina, en Barranquilla, y se apuntó con dos tantos en el reciente triunfo, también de local, sobre Chile 3-1.



Uno de ellos fue de penalti. Sin embargo, en la pasada Copa América disputada en Brasil, Borja solo convirtió una vez en siete apariciones.



La FCF no había informado la desconvocatoria del delantero, ni mucho menos si en su lugar sería llamado otro jugador.

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Borja, lesionado. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Para los partidos eliminatorios del mes pasado contra Bolivia, Paraguay y Chile, Reinaldo Rueda, el técnico de la Selección Colombia, no pudo contar por lesión con otro de sus delanteros estelares: Duván Zapata, centroatacante del Atalanta italiano.



Colombia pierde a su goleador, eso es cierto. Borja ha sido ficha clave en Colombia en los juegos de la eliminatoria, es el jugador referente en el frente de ataque y que esté ausente en estos cruciales partidos, pues es malo para el grupo de Reinaldo Rueda.



Además, los rivales se quitan un dolor de cabeza, ya tenían referenciado a Borja, un goleador implacable, que mete miedo, cuyas defensas tiemblan cuando lo ven cerca del área.

Rumbo a Montevideo

Colombia viaja este martes a Uruguay, pasado el mediodía, para el duelo del jueves a las 6 de la tarde.



Este lunes estaban en Bogotá los otros 25 jugadores convocados. Uruguay ocupa el tercer lugar (cupo directo), con 15 puntos, y Colombia, el quinto (repesca), con 13, los mismos de Ecuador, cuarto (cupo directo).



Le puede interesar: (Brasil: así fue la primera práctica en Bogotá)



DEPORTES