Miguel Borja aclara los rumores y habla si continúa o no con River Plate de Argentina

El colombiano Miguel Ángel Borja había generado muchas especulaciones en los últimos días de cara a su futuro en River Plate. El cordobés estaba siendo tentado por una propuesta del fútbol de los Estados Unidos en este mercado de fichajes y su salida de Argentina era tema de conversación.



Sin embargo, su salida de River Plate quedó totalmente descartada. El mismo presidente de River Plate, Jorge Brito, cerró la posibilidad de que Borja salga de la institución y en una entrevista con ESPN, el directivo informó que el delantero continuará bajo las órdenes del técnico Martín Demichelis.

Miguel Ángel Borja Foto: Juan Ignacio Roncoroni. Efe

“Estamos contentos porque Miguel (Borja) es un jugador con características únicas y es importante poder mantener a alguien de su jerarquía internacional", dijo Jorge Brito.

Borja cierra la puerta a la MLS

El propio jugador salió este domingo a cortar tajantemente los rumores que lo llevaban hasta los Estados Unidos, tras anotar gol en la victoria de su equipo 1-0 contra el Pachuca de México habló de su futuro.



“Vengo trabajándome bien, creo que he sido consciente de lo que tenemos por delante. Esperamos estar bien. Yo siempre tengo fe de que me va a ir bien, no solamente a mí, sino en lo colectivo, queremos siempre ganar, desde que llegué siempre pensé en eso, que quería venir a River a hacer historia. Creo que vamos por buen camino”, dijo en una entrevista con ESPN.

🔥🇨🇴 GOL de Miguel Ángel Borja con River Plate ante Pachuca en partido amistoso. pic.twitter.com/fQlF82qGfR — Julián Capera (@JulianCaperaB) January 20, 2024

El artillero con pasado en Atlético Nacional y Junior de Barranquilla explicó que quiere ganarse la confianza del DT Demichelis y agradeció a la hinchada de la banda cruzada por el apoyo en los momentos difíciles.



“Creo que sí (me quedo en River), yo aprovecho para darles las gracias a toda la hinchada, que me ha tratado muy bien, a mí y a mi familia, me han hecho sentir muy bien. Ese respaldo que ellos me dan espero ratificarlo adentro de la cancha”, afirmó.

Miguel Borja. Foto: EFE

La baja oferta de Austin

Según informó el periodista de ESPN, Javier Gil Navarro, el equipo que quería al delantero de la Selección Colombia era el Austin FC. Sin embargo, el acercamiento fue rechazado, debido a la oferta baja que no convenció al club argentino.



El conjunto de Texas habría acercado al representante de Borja, Juan Pablo Pachón, una oferta de 3,5 millones de dólares por el 80 por ciento de su pase.



La propuesta fue rechazada rápidamente por el club de Núñez, que en su día pagó al Junior de Barranquilla 8 millones de dólares. Además, el nacido en el municipio de Tierralta es la única opción de ataque que tiene en este momento el DT Martín Demichelis tras la salida del venezolano Salomón Rondón.

HAROLD YEPES

DEPORTES

