Miguel Borja vive su mejor momento en River Plate: ¿le alcanzará para volver a la Selección?

El relator afina la garganta y dice: remate de Borja y golazo... Disparo potente de Borja y adentro... Cabezazo letal de Borja y cááántelo... y así se volvió costumbre en sus partidos con River Plate este año. Miguel Borja y el gol están reconciliados. Pelota que aterriza en sus pies toma vuelo hacia la red. Borja exige al arquero y al relator con la misma dificultad. Parece un Borja decidido, con más confianza. Es un Borja que quiere demostrar que si juega seguido, como ahora, anota seguido.

Miguel Borja llegó en 2022 a River y vive un 2024 paradójico. Hace y hace goles, ya lleva 12 en sus 12 partidos de la liga argentina; se volvió, por fin, un jugador titular, que se destaca, que se consolida, pero esos goles que se han vuelto costumbre no le han alcanzado para estar, de nuevo, en la Selección Colombia.

Y mientras eso pasa, si es que pasa, Borja se dedica a su oficio: el arte de hacer goles. Y le sale bien. Nunca antes desde su llegada a River estuvo en mejor momento anotador. Es el actual goleador del equipo, máximo goleador del campeonato argentino, de sus 12 goles lleva dos dobletes y hasta un triplete que le anotó a Vélez Sarsfield. Borja demuestra que lo que necesitaba era jugar, ser el delantero titular, no un suplente, sino el encargado de imponer el ritmo ofensivo del equipo. Y en eso está con el técnico Martín Demichelis, que lo tiene jugando. Ha estado de inicialista en 11 partidos. También ha sido titular en los dos partidos que lleva River en la Copa Libertadores, en la que se lució esta semana con una asistencia contra Nacional de Uruguay.

Miguel Ángel Borja le anotó a Independiente en la Copa de la Liga. Foto:Tomada de ESPN Compartir

Por todo eso es que este Borja despierta un entusiasmo inusitado. Claudio Mauri es periodista del diario La Nación de Argentina. Comenta que el rendimiento del colombiano es el más destacado que le han visto allí. “Borja está en su mejor momento desde que llegó a River. Está consolidado como ‘9’ titular, cosa que no pasaba mientras estuvieron Lucas Beltrán y Salomón Rondón, pero con la salida de ellos, él se consolidó, pasó a ser muy importante, se le nota más adaptado al fútbol argentino, con confianza; al ser el goleador adquiere trascendencia. Se lo ve muy bien, la gente lo aprecia mucho, se mete en el corazón del hincha. La formación de River para cualquier partido importante es con Miguel, no hay otra posibilidad, él está aprovechando su momento, tuvo dudas en continuar o no en River porque no tenía continuidad, pero para River termina siendo un refuerzo productivo, beneficioso, su llegada fue un acierto”, dice.

Pese a todo, Borja ya tuvo reparos. Quiere interactuar más con el juego. Le pasó en un reciente partido contra Rosario cuando en la primera parte se sentía anulado. Él mismo dijo después que quería salir más del área, pero la orden del DT era otra. La aceptó. En el segundo tiempo hizo dos goles.

Miguel Borja, con River Plate. Foto:River Plate Compartir

El domingo anotó dos goles, abrazó a Demichelis, están unidos. Se transformó en líder, es carismático. Es un gran cabeceador, muy buen definidor. Es irremplazable en River

Diego Borinsky, periodista argentino, autor de varios libros entre ellos la biografía de Marcelo Gallardo, opina: “Es muy bueno su presente, se hizo querer por la gente. A comienzo del 2023 Demichelis trajo a Rondón y lo puso a él por encima de Borja y luego a Beltrán. Borja quedó desplazado, era el tercer delantero, y se la bancó. En enero se habló de que se podía ir, se quedó y hoy es el goleador del campeonato. El domingo anotó dos goles, abrazó a Demichelis, están unidos. Se transformó en líder, es carismático. Es un gran cabeceador, muy buen definidor. Es irremplazable en River”.

¿Y la Selección?

Seleccion Colombia Foto:Archivo EL TIEMPO Compartir

Pero hay una cruz que Borja sigue cargando, y son los goles que desperdició en la pasada eliminatoria al Mundial de Catar. Goles hechos. Goles que costaron mucho en una eliminatoria en la que Colombia se autodestruyó con los errores de todos sus delanteros. Debe ser una revancha pendiente que tiene Miguel, la de poder volver a estar vestido de amarillo y celebrando con su famoso colibrí (forma como festeja sus goles en River, sacudiendo las manos y los pies). Pero aún no le toca. Ni siquiera ahora que juega y hace goles. Su nombre, incluso, parecía fijo para integrar la pasada convocatoria de Néstor Lorenzo para los amistosos contra España y Rumania, y no estuvo. ¿Sorpresa? Sí.

Pero hay explicaciones. El experimentado entrenador Julio Comesaña, que dirigió a Borja en Junior, analiza: “He visto goles que ha hecho Borja, manteniendo una eficacia importante durante el torneo. Mi opinión es que probablemente el técnico Lorenzo en su análisis del desempeño del jugador, no solo los goles sino su juego colectivo en ataque y defensa, no le encuentra hoy la manera de integrarlo al plantel. No quiere decir que en algún momento cuando lo considere necesario no lo haga. Ningún entrenador deja fuera del equipo a un futbolista que le ayudará a mejorar el juego colectivo de defensa y ataque de su equipo, sin tener razones de peso para ello... Hay que ver si la estructura de juego de River y las características de sus jugadores son las mismas que las de la selección”.

Lorenzo prefirió para esos partidos, que fueron preparatorios para la Copa América, a los delanteros que juegan en Europa como Jhon Córdoba (hizo un gol) o Mateo Casierra y a otro que es de su confianza como Rafael Santos Borré, hoy en Brasil. “A Miguel lo conozco de otro tiempo, no necesito probarlo en Selección para saber si está o no; lo quiero, lo admiro. El número es limitado y sentí que había que ser coherente con el proceso y que todavía no hemos podido ver lo suficiente y que han hecho méritos en otros lados”, dijo Lorenzo.

Borja espera su hora de volver a la Selección. No se resigna. Y la prueba es su presente en River. Que el relator afine la garganta porque Borja va por más goles.

PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

