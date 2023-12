Miguel Ángel Russo reveló qué jugador de Millonarios se llevaría a Argentina

Miguel Ángel Russo logró un nuevo título en su carrera el sábado, cuando su equipo, Rosario Central, se coronó campeón de la Copa de la Liga Argentina, al derrotar en la final 1-0 a Platense.

Ahora, Central se prepara para disputar el Trofeo de Campeones contra River Plate, campeón de la Liga Profesional, este viernes a las 7 de la noche, hora de Colombia, en Santiago del Estero.

Russo, en su celebración, siempre ha tenido en su cabeza a Millonarios, equipo con el que ganó la Liga 2017-II, en una histórica final contra Santa Fe, y luego, la Superliga 2018, aunque ese lo hizo a la distancia por estar en pleno tratamiento contra un cáncer. El duelo contra Nacional lo dirigió su asistente, Hugo Gottardi.



Ya Russo, en las declaraciones posteriores al título con Rosario Central, se había acordado del título logrado con los azules.

Horas después, Millonarios divulgó un video en el que Russo envía un saludo a los hinchas azules en un aniversario más de la estrella 15 de los albiazules.

🌟1️⃣5️⃣💙⚽️✨ “El 17 de diciembre es una fecha muy importante para mí…” ¡y para nosotros también! Ⓜ️🏆 ¡GRACIAS ETERNAS MIGUEL!



🇦🇷▶️ Desde Argentina nos llega este gran mensaje de quien nos enseñó que Todo Se Cura Con Amor.



¿Qué jugador de Millos le gustaría tener a Russo en Central?

En entrevista con el VBar Caracol, este martes, Russo aseguró que sigue pendiente de todo lo que sucede con Millonarios.



“Hablo cuando puedo, me llaman o llamo yo, sigo hablando con algunas jugadores. Estoy atento a todo, me alegra mucho, la relación que tengo con el club es muy especial, ellos están pendientes de mí, yo estoy pendiente de ellos. Me han ayudado muchísimo en mi carrera y yo realmente los tengo en un nivel muy alto”, señaló.



A Russo le preguntaron qué jugador de Millonarios se llevaría, si pudiera, para Rosario Central. “Es difícil, porque hoy en día, primero tengo el cupo de extranjeros completo, tiene muchos buenos jugadores Millonarios, buenos chicos, un trabajo muy bueno. Si no, me llevaría a Mackalister (Silva), no tengo ningún problema, Macka es un jugador excepcional y distinto, al cual le mando un abrazo muy grande”, expresó.

Mackalister SIlva, campeón con Millonarios. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Silva acaba de cumplir 37 años y viene de ser convocado por primera vez a la Selección Colombia de mayores, en la que debutó contra Venezuela y luego, aportó la asistencia para el gol de Carlos Andrés Gómez que significó el triunfo 3-2 contra México.



