Miguel Ángel Russo aclaró cómo está de salud: 'Mi enfermedad requiere siempre atención'

Miguel Ángel Russo es uno de los técnicos más recordados de Millonarios, no solo porque en el equipo azul logró una Liga y una Superliga, sino por su carisma y su don de luchador que le permitió enfrentar un cáncer.

Russo, que fue campeón de la Copa Libertadores con Boca Juniors, es actualmente el entrenador de Rosario Central de Argentina.

Ha pasado tiempo desde que el argentino abandonó el fútbol colombiano, cuando dirigió a Millonarios entre 2017 y 2018.

Miguel Russo Foto:Archivo ETCE Compartir

Durante su estadía en Colombia se supo de la enfermedad que tenía el entrenador. El propio Russo dio a conocer que se le descubrió cáncer de próstata y que horas antes de los partidos de la gran final contra Santa Fe se le practicó la quimioterapia.

La salud de Russo

Pues ahora, en vísperas del partido de Rosario en la Copa Libertadores contra Mineiro, Russo volvió a hablar de su enfermedad.

Miguel Russo, DT de Millonarios. Foto:Jaiver Nieto Álvarez / CEET Compartir

“El deseo es vivir todos los días que Dios te da en la vida, vivir plenamente. Que los míos, todos los que quiero, tengan salud y estén bien. Mi enfermedad requiere siempre atención, no la podés descuidar”,dijo Russo en Cadena 3.

Ruso agregó: “Mi médico es el que más contento está. Mientras mi médico esté contento conmigo, que es el que ve los estudios a fondo y todo lo que hay que hacer... Necesitas estar, más allá de lo informado, observado permanentemente para prevenir cualquier cosa. Estoy contento, tranquilo”.

Miguel Russo Foto: Compartir

Sobre su actual semblante, que ha despertado preocupación, el DT comentó: "Esto tiene muchas cosas que ver, hay veces que uno tiene muchas cosas en la cabeza y está preocupado por distintas situaciones o cosas por definir, pero en definitiva yo no... Puede ser algo emocional, pero la salud, gracias a Dios... Si los estudios me dan todos bien, no hay ningún tipo de problema, esto es así. Yo necesito controles”.

Russo disfruta cada día de vida y de trabajo, haciendo lo que le gusta, en la cancha de fútbol, ahora liderando a Rosario.

"Vivo con alegría. Disfruto en el club, con mi gente, con mis amigos, con mi familia. Sigo disfrutando de un montón de cosas. Me quedan muchas cosas pendientes, visitas... me están llamando de muchos lados para charlas y cosas para las que no tengo tiempo. En algún momento va a llegar todo ese tiempo”.

DEPORTES

Más noticias de deportes