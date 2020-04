¡Aniversario de un campeón! Feliz cumpleaños, Miguel Ángel Russo

Con más de tres décadas como entrenador, Miguel Ángel Russo superó graves problemas de salud y después de 13 años volvió para ser otra vez campeón en Boca Juniors. Este jueves el entrenador que también logró un título con Millonarios está de festejo: ¡cumple 64 años!

Regresó a Boca en enero de este año y le bastaron unas pocas fechas para conducir al equipo a la obtención de la Superliga, al superar en la recta final a River Plate, en un apasionante desenlace del campeonato argentino.



Su vuelta al club azul y oro se produjo por impulso de Juan Román Riquelme, el talentoso enlace que hoy es vicepresidente segundo de Boca, y que brilló en la temporada 2007, cuando Russo llevó a Boca a ganar su última Copa Libertadores, su logro mayor como DT hasta el momento. La victoria con Boca le llega a Russo dos años después de superar un cáncer de próstata mientras dirigía al Millonarios, en Colombia.



"Es una enfermedad a la que hay que saber lucharla. Me aferré mucho en mi gente y me ayudó muchísimo la gente de Millonarios. Eso tiene un valor incalculable y les estaré agradecido por siempre. Pero no soy un héroe por haber luchado contra el cáncer. Hay gente anónima que lucha más que yo y está de pie", relató en una entrevista.



Hoy está de cumpleaños un entrenador serio y que se ha llevado el respeto y admiración de todos los clubes por los que ha pasado y los futbolistas que ha dirigido. En Colombia dejó una huella imborrable y por eso, feliz cumpleaños, Miguel Ángel.

Mensajes de felicitación:

¡OOOEEEEE OOOOE OOE OOE! ¡RUUUUSSO RUUUUUUSSO! 😁🎂🙌🎉 La Familia Azul envía un fuerte abrazo y los mejores deseos de felicidad, salud y prosperidad al profesor Miguel Ángel Russo en su día. 🎁🥳 ¡Feliz cumpleaños profe! 🔵⚪️ pic.twitter.com/GW8AueE8xo — Millonarios FC (@MillosFCoficial) April 9, 2020

🎂🎉 ¡Feliz cumple Miguel Ángel Russol! Integrante de un mediocampo soñado. Campeón en 🏆🏆 1982 y 1983. Entrenador del ascenso en 1995. Tercer futbolista con más partidos ⚽ jugados en nuestra historia. Solo vistió una camiseta en toda su carrera, la más linda del mundo 🇦🇹😍 pic.twitter.com/lyB53OvTg5 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) April 9, 2020

