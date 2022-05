Todo parece indicar que sería cuestión de tiempo para que Miguel Ángel Borja deje el Junior de Barranquilla y se convierta en nuevo jugador de River Plate.



En las últimas horas, periodistas del sur del continente americano han revelado que el cuadro millonario buscaría contar a como dé lugar con el nacido en Tierralta, aunque la operación no sea para nada sencilla por múltiples aspectos.

¿Borja, a River?

Colombia-Chile por eliminatoria mundialista, donde Colombia ganó 3-1 con goles de Miguel Ángel Borja y Luis Díaz, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

El diario argentino ‘Olé’ anunció recientemente que ya hubo reunión entre Marcelo Gallardo, la cúpula dirigencial de River y el representante de Borja. El escenario fue ni más ni menos que París, Francia.



Al respecto, el reconocido medio argentino reveló que horas antes de la gran final de la Champions League, entre Real Madrid y Liverpool, “la comitiva coincidió en Paris con los agentes de Miguel Borja, radicados en Milan”. Aprovechando la 'afortunada coincidencia', parece que las negociaciones empezaron.



La buena noticia para los aficionados riverplatenses es que las primeras conversaciones “fueron positivas”. Eso sí desde la dirigencia mantendrán “expectativas moderadas” teniendo en cuenta que, como se mencionó anteriormente, no será fácil contratarlo.



Precisamente lo anterior le da un poco de ilusión a los hinchas barranquilleros. Y es que Junior no solo pediría 5 millones de dólares para mitad de su pase (cifra considerable), sino que además su elevado salario, el que cobra actualmente en Junior y anteriormente en Palmeiras, lo dejaría como uno de los mejores pagos en el plantel de Gallardo.



Por lo pronto, River buscará convencer al goleador con su proyecto deportivo y, si se da el caso, hará un esfuerzo. Vale recordar que las principales opciones para reemplazar a Julián Álvarez, quien parte rumbo al Manchester City, se cayeron (Driussi, Alario) y tanto Borja como Valentin Castellanos aparecen como la salvación de cara al gol.

