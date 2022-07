Después de múltiples ires y venires, todo indica que Miguel Ángel Borja será nuevo jugador de River Plate, de Argentina.

Borja llega a Argentina

Miguel Ángel Borja anotó el segundo gol del Junior a Fluminense. Foto: Vanexa Romero. EL TIEMPO

En días pasados, se había conocido que la negociación entre las partes involucradas (Junior de Barranquilla, Palmeiras de Brasil y el propio River) había entrado en una fase de difícil salida por los impactos del elevado precio del dólar en Argentina. Sin embargo, luego de la eliminación del equipo argentino en la Copa Libertadores, y la negativa del uruguayo Luis Suárez para llegar como refuerzo, la posibilidad de Borja volvió a ser una realidad. Tanto que este domingo, en la tarde, el jugador estaba viajando a Buenos Aires para someterse a exámenes médicos y firmar contrato el lunes, último plazo del mercado de fichajes en Argentina.



“Agradecido con Dios por la oportunidad que me da de ir a uno de los mejores equipos del continente. Ha sido un trabajo difícil junto a mi representante. Yo he seguido sus instrucciones, cuando me autorizaban iba a entrenar y cuándo no, trabajaba con mi preparador físico, porque siempre estuve trabajando”, dijo Borja en el aeropuerto de Bogotá, antes de tomar vuelo a Argentina, según reseña el 'Diario Olé'.



“Fue un renglón que escribí en Junior, pero estoy seguro que escribiré muchos más. No se pudo dar el título, pero me voy conforme y orgulloso de mi equipo. Donde quiera que esté apoyaré a mis compañeros porque para mí son los mejores de Colombia. Tenemos un grupo excepcional, somos una familia y estaré hasta el final con ellos”, concluyó el atacante.

Miguel Ángel Borja emprenderá viaje desde las 18 horas de Argentina para convertirse en refuerzo de River ⬜️🟥⬜️. Una vez que supere la revisión médica, firmará contrato hasta diciembre de 2025.📹 @JuanSalvadorBpic.twitter.com/1nyc7PQO5Z — VarskySports (@VarskySports) July 10, 2022

