La situación de Borja en Palmeiras: 'No sé por qué no me quieren'

Miguel Ángel Borja no pudo cumplir su sueño de ganar la Liga y un torneo internacional con el Junior de Barranquilla. Eliminado en las semifinales del torneo local, la Libertadores y la Suramericana dejó al equipo colombiano.



El atacante colombiano tuvo que regresar a Palmeiras para cumplir con su contrato, pero las malas noticias continuaron a conocer que no será tenido en cuenta para disputar las semifinales de la Copa Libertadores.



"Estoy triste, fue una sorpresa para mí que el Palmeiras no me tenga en los planes para la Libertadores. Podría ayudar en la semifinal. Tenía muchas ganas de estar. Le tengo un gran cariño al club por todo lo que hice y por lo que la afición hizo por mí", aseguró el atacante en una entrevista con Globo Esporte.



Borja mostró su tristeza por no entrar en los planes del club, "No entiendo por qué no me quieren. Soy jugador del Palmeiras, solo tenía que llegar, ponerme la camiseta y jugar. No entiendo esta situación. Estos son los momentos en los que me gustaría demostrar que sirvo para el Palmeiras, que sirvo para jugar contra un River Plate. Estaba muy motivado. Me gusta darle la vuelta. Tengo a Dios en mi vida y es en ese momento que Dios me da la fuerza para darle la vuelta a las cosas", añadió.



