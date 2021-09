Miguel Borja se destapa: ‘Lo clave es clasificar, no quién hace los goles’

Si alguien ha tenido que demostrar que puede ser hombre de Selección Colombia es Miguel Ángel Borja. Por eso, la imagen antes del partido contra Chile marca su presente: las cámaras de televisión lo mostraron llorando mientras sonaba el himno nacional.

No era la primera vez que lloraba por la Selección. Pero nunca antes lo había hecho con tanta alegría como el 9 de septiembre, cuando anotó dos goles en una cancha que conoce muy bien, la del estadio Roberto Meléndez, la casa de sus dos amores futbolísticos, Colombia y el Junior.



Desde su natal Tierralta (Córdoba), Borja, nacido el 26 de enero de 1993, mostró que el fútbol era algo especial para él. A los 7 años se iba a una cancha llamada La Bonga y allí se ponía a jugar con los balones que salían del campo. Era hincha fanático de la Selección Colombia, a tal punto que lloraba y se ponía de mal humor cuando perdía.



En el último año Borja ha anotado 38 goles, que no son poco: 31 con Junior, antes de irse a Brasil; tres con Gremio, su nueva estación en el fútbol de ese país, y cuatro con la Selección Colombia, tres en las eliminatorias y uno en la Copa América.



Muchos pasaron por alto que Borja fue dos veces goleador de la Liga local, con Cortuluá y Junior, que fue el máximo artillero de la Copa Sudamericana en 2016 con Nacional y que también fue el máximo anotador de la Copa Libertadores con Palmeiras, en 2018.



Pero además, es el único jugador que ha ganado los dos torneos de clubes más importantes de Suramérica con equipos colombianos: la Sudamericana de 2015, con Santa Fe, en la que fue suplente, y la Libertadores de 2016 con Nacional, ahí sí con un papel estelar, con cuatro goles en las semifinales (dos a São Paulo en el Morumbí y otros dos en Medellín) y el del título contra Independiente del Valle.

Barranquilla, Colombia, 8 de Junio de 2021. Empate entre Colombia y Argentina por eliminatoria mundialista en el Estadio Metropolitano. Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO



José Pékerman lo llevó por primera vez a la Selección y también lo tuvo en el Mundial de Rusia, aunque allí tuvo muy pocos minutos en la cancha. Pero si hay alguien que confía en él y le da juego es Reinaldo Rueda, con quien brilló en Nacional y con el que ahora espera seguir metiéndola vestido de amarillo. Ahora, que hable Borja.



El regreso a la Selección lo tiene en racha, con tres goles en Barranquilla. Pero además, empezó bien en Gremio. ¿Cómo vive este momento de su carrera?

Estoy muy feliz porque ha sido un bendición de Dios, se ha venido trabajando fuerte para eso, para responder y aportar a la Selección. Además, el apoyo de los compañeros y del cuerpo técnico ha sido importante para lo que estamos viviendo ahora.



¿En qué ha cambiado el Miguel Borja que debutó con la Selección en 2016 con respecto al de hoy?

Muchas cosas han sucedido. Es normal el desarrollo de uno, el trabajo para mejorar, para madurar. Todo eso sirvió para ir evolucionando de a poco, y aún falta. Tenemos mucho por delante para mejorar.



Antes del partido contra Chile, cuando la Selección explotó, el equipo creaba las opciones pero no la metía. ¿Qué analizaban en ese momento?

La confianza, había que seguir con la confianza. Cuando no se generan las ocasiones entran las dudas, pero cuando se generan y tú ves que están quedando ahí, que siempre está quedando ahí la portería, la confianza está siempre: en cualquier momento iba a entrar la pelota.

Miguel Ángel Borja, delantero colombiano. Foto: EFE



La competencia por el puesto de delantero en la Selección es grande: Zapata, Muriel, Falcao, Morelos, Borré...

Creo que uno llega a la Selección y cualquiera puede ser titular, cualquiera puede ser suplente. Eso es algo que tenemos claro todos: el objetivo de todos es llevar a la selección a Catar. Acá estamos trabajando en eso, en clasificar al Mundial, no quién va a hacer los goles y quién va a ser el titular.



¿Qué significó tener de regreso a Falcao en la Selección en esta fecha triple de septiembre?

Tener a Falcao te genera confianza y respeto frente al rival. Acá hay muy buenos jugadores, se vienen haciendo buenas presentaciones en nuestros clubes y eso ayuda a que el nivel se incremente, pero tenerlo a él al lado ayuda bastante. Él nos enseña mucho.



¿Qué ha significado Reinaldo Rueda para su carrera y su evolución?

Ha sido muy importante. La confianza que él me ha dado es muy grande, pero sobre todo, el gran ser humano que es el profe. Aparte de que también fue mi técnico cuando estuve en Nacional, lo considero como un padre. Me da buenos consejos, siempre ha estado muy pendiente de mí. Ya desde antes de que llegara a Nacional había visto mis cualidades. Cuando estaba en Santa Fe, él ya quería llevarme a Nacional.



¿Qué le pide Rueda en la cancha?

Que lea el juego, que sepa moverme, que sepa buscar los espacios, que no me salga mucho de donde yo soy fuerte, eso es lo que trato de hacer cada partido.

Ya Uruguay bloqueó a Luis Suárez y a Édinson Cavani para jugar contra Colombia.



¿Cómo enfrentarlos como visitantes?

Todos sabemos que es difícil jugar en Montevideo, la historia y el recorrido que tienen ellos, lo que han hecho ahí ha sido importante, vamos a salir a dar lo mejor y a tratar de conseguir puntos.



Acaban de enfrentarlos en la Copa América. ¿Será un partido muy distinto al que jugaron en Brasilia?

Todos los partidos son diferentes. Ellos tienen mucha experiencia, es una selección muy madura. En ese partido se estaba jugando el paso a una fase definitiva en la Copa América, pero ahora se pelean otras cosas, se necesita sumar puntos.

Estamos pensando primero en ir a Montevideo y sumar. Ya habrá tiempo para hablar de Brasil. FACEBOOK

TWITTER



Después de Uruguay viene Brasil, a la que también enfrentaron en la Copa América.

¿Sí es tan superior ese equipo como se ve en la tabla de la eliminatoria?

Es una selección muy difícil, tiene jugadores de mucho peso, que por algo han sido finalistas en la Copa, ganaron la anterior y vienen haciendo una campaña muy importante en la eliminatoria. Pero no podemos dejar de lado lo que primero tenemos, que es Uruguay. Estamos pensando primero en ir a Montevideo y sumar. Ya habrá tiempo para hablar de Brasil.



A propósito de Brasil, tuvo un muy buen comienzo en Gremio, su nuevo equipo. ¿Cómo ha sido ese arranque en un club que, cuando llegó, estaba en líos con el descenso?

Lo que más me sorprendió es la humildad que hay en ese equipo. Ya han ganado Copa Libertadores, pelean torneos internacionales, pero manejan una sencillez y una humildad impresionantes. Los compañeros y también los directivos han hecho lo posible para meternos rápido en el equipo.



¿Cómo es trabajar con un técnico campeón del mundo como Luiz Felipe Scolari?

Es especial, es un técnico que sabe mucho, maneja un grupo, sabe del potencial que tiene cada uno y lo que uno le puede dar, es muy claro en lo que él quiere, en los conceptos de juego que maneja. Es muy importante para mi carrera estar al lado de un campeón del mundo.



¿Es muy distinto el trabajo de Scolari al que hace Reinaldo Rueda?

Es normal que sean distintos. Tú llegas a la Selección Colombia y en cinco días tienes que estar compitiendo, no tienes tiempo de preparar mucho. El técnico de un club maneja otros tiempos y otra forma de trabajar, pero creo que la madurez que tiene cada uno hace que tanto Gremio como la Selección se adapten a sus ideas.



Hace tres años fue al Mundial de Rusia y solamente pudo jugar un partido allá, y de suplente. ¿Se ilusiona con verse como titular en Catar?

Eso es algo que lo pensé hace poco, se me vino a la mente eso. Sería muy especial. Creo que lo que se está viviendo antes del Mundial en Catar lo ilusiona a uno y lo motiva a trabajar cada vez más fuerte, pensando en el club y pensando en la Copa del Mundo. Estoy trabajando fuerte, para ser titular y marcar goles, para poder dejar una huella en la Selección Colombia.



José Orlando Ascencio

Subeditor de deportes de EL TIEMPO

@josasc