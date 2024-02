Video | Borja se lesiona y vive tenso momento en River Plate: fea acción contra el '9'

Parece que el momento de ensueño que estaba viviendo Miguel Ángel Borja con River Plate llegó a su fin. El cordobés protagonizó un feo momento en el partido contra Atlético Tucumán con su compañero de equipo Ezequiel Barco.



La racha de cinco partidos consecutivos anotando en la Copa de la Liga Argentina (marcó 6 goles) se le cortó al colombiano y es uno de los grandes protagonistas en el empate sin goles en condición de visitante.

Miguel Ángel Borja Foto: Juan Ignacio Roncoroni. Efe

El 'Colibrí' tuvo un encontrón con su compañero Ezequiel Barco por un penal a favor de River Plate. En el minuto 18 del primer tiempo, en Tucumán, se dio la jugada que desenfocó l equipo del partido.



Penal -bien sancionado- para el 'millonario' por falta a Nacho Fernández. Barco pateó y Devecchi lo atajó. En medio del caos general, el VAR avisó que había invasión. Que debía patearse de nuevo.



Allí se vio que Demichelis conversó con Borja y tuvo un gesto inequívoco: que el autor del segundo penal debía ser el colombiano. Por si no quedaba claro, nueve dedos mostraron sus manos, las dos bien amplias y nítidas: “el 9″.

???? Que hace Colidio revoleandole la pelota a Borja??? No pueden estar así a una semana del clasicopic.twitter.com/1YfPBjRSiG — Fran (@frabigol) February 15, 2024

En otra toma, se muestra cuando Borja va a buscar el balón y su propio compañero Colidio se lo muestra y lo lanza por fuera del terreno de juego. Barco se negó otra vez. Y a los 28 minutos, el especialista en penales envió la pelota a la tribuna.



A partir de allí, Demichelis no dio más indicaciones. Sintió el golpe a su autoridad. Tras lo sucedido, Radio Mitre reveló que en el vestuario de River Plate se desató una pelea entre Barco y el DT por la acción.



“Empiezan a circular fotos en las que parece que hubo golpes de puño entre Demichelis y Barco. Se empieza a hablar fuertemente, no solo por las fotos de las marcas en el rostro y en la muñeca de Barco, sino que inclusive hay dando vueltas una foto de una marca en el rostro de Demichelis”, dijo el medio citado.

“Demichelis”



Por la versión que indica que se agarró a trompadas con Esequiel Barco en el entretiempo.



Gabriel Anello, conductor de Radio Mitre: “Empiezan a circular fotos en las que parece que hubo golpes de puño entre Demichelis y Barco. Se empieza a hablar fuertemente, no… pic.twitter.com/zmlEZsEBma — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 15, 2024

Sin embargo, el propio entrenador salió a aclarar lo sucedido, al ser consultado en rueda de prensa explicó cómo se dio todo: “A cualquiera le puede pasar de errar un penal, en este caso, dos" Sobre la marca en su cara, señaló que se trata de un hongo.



Eso sí, el extremo no salió a la cancha en el segundo tiempo por decisión técnica. "Ezequiel salió porque consideré que no estaba emocionalmente al ciento por ciento, Ezequiel es un gran chico, quería convertir, me pidió disculpas porque no es egocéntrico, no piensa solamente en él. En este caso no quiso ceder la pelota, de todo se aprende y hoy de acá se lleva una gran experiencia”.



Sobre cómo se define al ejecutor de los penales, aclaró: “Cualquiera de los dos son los encargados de patear y ellos resuelven, dependiendo de sus sensaciones. Pero cuando erró Ezequiel sí participé y pedí que sea Miguel, no se dio y el desenlace es el conocido”.

Demichelis, DT de River Plate. Foto: Capturas de pantalla TNT Sports y TYC Sports

Sobre la decisión del cambio que hizo en el entretiempo, también reveló por qué fue en ese momento del partido: “(Barco) Es un jugador desequilibrante, lo venía haciendo bien, después de fallar el segundo penal se vieron situaciones erráticas por parte suya y consideré que no estaba bien.



Sabía que no iba a estar bien, por eso mandé a moverse a Mastantuono y lo saqué en el entretiempo para cuidarlo y también para no perder una ventana. No hay que dramatizar la situación”, cerró sobre el tema.



Sobre el partido, explicó que a su equipo le costó mucho: “No nos sentimos cómodos en el partido desde el primer minuto, tuvimos la fortuna de que nos fuimos sin recibir goles al entretiempo, no se vio reflejado lo que intentamos hacer”.

River Plate vs. Rosario Central Foto: Diego Haliasz. AFP

Luego generalizó con lo que sucede en el fútbol argentino: “No te permite relajarse, cualquier equipo te hace partido, es competitivo, esta cancha es difícil, el rival mostró agresividad.



Cuando no sale jugar bien, hay que trabajar, ganar duelos y ser intensos. El rival lo hizo bien. No creo que haya sido una cachetada, pero sí un aviso, aún ganando hay cosas por mejorar y esto dejó reflejado que hay que mejorar”.

la secuencia del penal de Barco😳



al delantero se lo atajaron, se volvió a patear y la tiró afuera



el supuesto encargado de patearlo era Borja…🫢 pic.twitter.com/FLPvdlevab — Fútbol Locura (@futbollocura_) February 15, 2024

Lesión de Borja

Hubo otra mala noticia para River. Miguel Borja se retiró con una lesión a los 10 minutos de la segunda etapa y, teniendo en cuenta que se vienen Banfield y el Superclásico ante Boca Junior, Demichelis contó qué fue lo que pasó con el atacante colombiano y qué esperan al respecto.



“Miguel pidió el cambio, no fue algo táctico. Él conoce su cuerpo. Habrá que esperar y que los médicos nos digan para que está, las rotaciones a veces son necesarias, hoy esperamos hasta último momento para confirmar el equipo. Hay que ser optimistas para el fin de semana”, culminó.



Lo que viene para River es Banfield. El partido se jugará el próximo domingo en el Monumental. Luego habrá una semana de distancia hasta el Superclásico que también se disputará en el estadio del 'millonario0, el domingo 25 de febrero, desde las 17. Demichelis tendrá tiempo para recuperar a algunos jugadores y que también tengan el descanso suficiente.

Miguel Borja, con River Plate. Foto: River Plate

Polémica en Argentina

La situación entre Borja, Demichelis y Barco causó todo tipo de debate en Argentina. El narrador Sebastián ‘el Pollo’ Vignolo, no podía creer lo que estaba viendo en el campo: “No se puede entender lo que acaba de pasar. Muy caliente, Borja… y muy caliente, Demichelis”.



Por su parte, Gustavo López arremetió contra Barco: “Cuando el entrenador da una orden hay que respetarla”. El periodista de ESPN fue claro en explicar que el segundo penal lo debía cobrar Borja.



“El primer penalti lo definen entre ellos, pero el segundo lo define el entrenador y el 9 [Borja] tiene que hacer goles”, señaló.

Miguel Borja celebra con River. Foto: EFE

