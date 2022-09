Miguel Ángel Borja no consiguió marcar ni ser protagonista en el clásico que River Plate perdió por 1-0 contra Boca Juniors este domingo.

El colombiano jugó todo el segundo tiempo, pero prácticamente no hizo diferencia.



La expectativa por Borja era inmensa porque el duelo era clave para que el equipo saliera de la séptima posición de la tabla en la Liga de Argentina (29 puntos) y levantar un poco la cabeza en esta campaña que ya cuenta cinco derrotas.



No en vano, por no haber marcado, ha sido casi que crucificado por los hinchas del equipo millonario.



'¿Cómo pudo llegar a River?'

Miguel Borja en el clásico. Foto: EFE

Se nos fue Julián y traen a borja que no puede correr ni un rumor!! Somos River me vas a decir que un delantero de fútbol argentino o de afuera que haga goles y ponga huevo no va a querer venir? Déjate de joder — RIVER PLATE 😍 (@Fede_barraza99) September 12, 2022

Quinteros, Barco y Borja están robando en River! El resto se florean solo contra los equipos chicos!

IMPRESENTABLES! — Vill@ (@Miguevi3) September 12, 2022

La molestia, que no es exclusiva contra Borja sino también contra otros jugadores, incluyendo al colombiano Juan Fernando Quintero, se hace sentir porque, según los hinchas, se hacen goles solo contra los equipos 'chicos' y "se esconden" cuando vienen los retos más duros.



Borja ha hecho tres goles en 11 partidos (10 de Liga, 1 de Copa) y ha sido suplente en ocho ocasiones, lo que ya empieza a generar malestar entre la afición.

Borja que coma banco lo que resta del año, no corre, pierde las pelotas divididas, no gana un cabezazo, esta pesado, salta bajo, La peor compra de river, vengan de a uno — LaBandaDeRiver (@LaaBandaDeRiver) September 11, 2022

*Con información de Futbolred