A los 30 años, el colombiano Miguel Ángel Borja sigue integrando el plantel de River Plate y en las últimas semanas, desde que comenzó una nueva edición de la Copa de la Liga Argentina, ha recuperado protagonismo.

Borja ha sido titular en los cinco partidos que River ha disputado en el torneo, con dos goles anotados y una asistencia, y este viernes jugó 61 minutos en la victoria contra Atlético Tucumán en el estadio Más Monumental.

El colombiano dejó la cancha en el minuto 61 y su reemplazo, el venezolano Salomón Rondón, fue el autor del triunfo de los dirigidos por Martín Demichelis, en el minuto 90+4.



Lamentablemente para Borja, poco se habló después del partido de su rendimiento y de la victoria de River. Los incidentes qye hubo al final del juego, con él involucrado, se llevaron toda la atención.



El delantero se vio implicado en un cruce de palabras y conato de pelea con sus rivales. "Ahora amárrate los botines", le habría dicho el colombiano al arquero de Atlético Tucumán, señalando su muñeca como si tuviera puesto un reloj.

El técnico de Atlético Tucumán le dio con todo a Borja

La situación no pasó inadvertida para el técnico visitante, Sergio Gómez, que criticó duramente al colombiano después del partido.



"Ganás un partido, lo hacés sobre la hora y merecieron ganar. Ya está, andá a celebrar con los tuyos y no cargués a los jugadores nuestros. Son situaciones que hay que aprender, cuando el ego sobrepasa a la humildad tenés problemas, no solo en el fútbol sino en la vida”, dijo el DT Gómez, muy molesto.



“Si lo merecieron o no, yo no tenía problema. Ganaron y ya, vayan a festejar pero, lo que él hizo no está bien”, agregó el entrenador.

River es tercero de la tabla con 9 puntos y Atlético Tucumán es décimo, con 6. Aunque no es un duelo que definiera nada en particular, para los locales era importante no decepcionar a su gente y ese gol agónico acabó desatando una euforia, tal vez innecesaria, entre los propios protagonistas.



